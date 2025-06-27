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        Haberler Dünya İspanya ile İsrail arasında diplomatik kriz | Dış Haberler

        İspanya ile İsrail arasında diplomatik kriz

        İspanya'nın, Avrupa Birliği'nden (AB) "İsrail ile olan ortaklık anlaşmasını askıya alması" talebi, İspanya ile İsrail arasında diplomatik krize neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 04:26 Güncelleme: 27.06.2025 - 04:26
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        İspanya ile İsrail arasında diplomatik kriz
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        AB Konseyi'nin Brüksel'de yaptığı toplantıda, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in üye ülkelerin liderlerinden AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nı askıya almalarını talep etmesi üzerine yazılı açıklama yapan İsrail'in Madrid Büyükelçiliği, bunun "Ahlaki açıdan savunulamaz" olduğunu ileri sürdü.

        İsrail Büyükelçiliği, İspanya'nın bu tutumundan dolayı, "tarihin yanlış tarafına yerleştirileceğini" ifade ederek, "İspanyol hükümetinin benimsediği tutum, İspanya'yı, Orta Doğu'ya ilişkin Avrupa tutumunun en uç ve giderek daha da izole edilmiş tarafına yerleştiriyor." iddiasında bulundu.

        AA'nın haberine göre; kısa sürede bu açıklamaya cevap veren İspanya Dışişleri Bakanlığı, "İspanya hükümetiyle ilgili kabul edilemez açıklaması" nedeniyle İsrail'in Madrid Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dan Poraz'ı, Dışişleri Bakanlığına çağırdı

        İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, 23 Haziran'daki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda AB'deki mevkidaşlarından, İsrail-AB Ortaklık Anlaşması'nın derhal askıya alınmasını, silah ambargosu uygulanmasını ve İsrailli sorumlular için bireysel yaptırımlar istemişti.

        İsrail, İspanya'nın Mayıs 2024'te Filistin devletini resmi olarak tanımasından sonra Madrid'deki büyükelçisini geri çektiği için halen maslahatgüzar seviyesinde temsil ediliyor.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #İspanya
        #Son dakika haberler
        #Avrupa Birliği
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