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        Haberler Dünya Sanchez, Gazze'deki katliama karşı seslerini daha güçlü yükselteceklerini açıkladı | Dış Haberler

        Sanchez, Gazze'deki katliama karşı seslerini daha güçlü yükselteceklerini açıkladı

        İspanya Başbakanı Sanchez, İspanya'nın Filistin Devleti'ni resmi olarak tanımasının 1. yıl dönümü için paylaştığı mesajında, "Gazze'deki acı dayanılmaz boyutta. İspanya, bugün dünyanın tanık olduğu katliamın son bulması için sesini her zamankinden daha güçlü bir şekilde yükseltmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 12:01 Güncelleme: 28.05.2025 - 12:01
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        "İspanya Gazze'deki katliama karşı sesini daha güçlü yükseltecek"
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        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in soykırıma devam ettiği Gazze'deki durum karşısında seslerini hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde yükselteceklerini bildirdi.

        Sanchez, İspanya'nın Filistin Devleti'ni resmi olarak tanımasının 1. yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı.

        İspanya Başbakanı, "Filistin'in devlet olarak tanınmasının üzerinden bir yıl geçti. Gazze'deki acı dayanılmaz boyutta. İspanya, bugün dünyanın tanık olduğu katliamın son bulması için sesini her zamankinden daha güçlü bir şekilde yükseltmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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        İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze'de yaşanan insanlık dramı, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bugün Brüksel'de görüşecek Başbakan Sanchez'in de öncelikli konusu olacak.

        Sanchez'in Slovenya Başbakanı Robert Golob ile yarın Madrid'de yapacağı görüşmede de İsrail'e karşı yaptırım taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

        İspanya Meclisi, İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını içeren yasa tasarısının acilen oylanması kararı almıştı.

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