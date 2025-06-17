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        Haberler Dünya Avrupa İspanya'dan İsrail’e silah ambargosu uygulanmasını talebi | Dış Haberler

        İspanya'dan İsrail’e silah ambargosu uygulanmasını talebi

        İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışişleri bakanlarının videokonferans yöntemiyle katıldığı olağanüstü toplantıda İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 21:21 Güncelleme: 17.06.2025 - 21:21
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        İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını talebi
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        İspanya Dışişleri Bakanı Albares, AB dışişleri bakanları toplantısıyla ilgili Bloomberg televizyonuna verdiği demeçte AB'nin, İsrail'in dünyadaki en büyük ticaret ortağı olduğunu ifade ederek, Gazze'ye saldırıları devam ettiği sürece AB ülkelerinden İsrail'e silah ambargosu getirilmesini talep ettiğini söyledi.

        İspanya Dışişleri Bakanı AB ülkelerinden, Ukrayna'yı işgalinden dolayı Rusya'ya karşı alınan kararların İsrail için de uygulanmasını istedi.

        Albares ayrıca İsrail ile İran arasındaki gerginliğin azalmasına dair hiçbir işaret olmamasından üzüntü duyduğunu dile getirerek, İran'la nükleer program konusunda diyaloğun yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

        Bu arada İran'ın Tel Aviv'i hedef alan balistik füze saldırılarında İspanya'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinde görevli iki çalışanın evinin de zarar gördüğü kaydedildi.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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