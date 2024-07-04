EURO 2024 İspanya - Almanya çeyrek final maçı için nefesler tutuldu. Ev sahibi Almanya ile İspanya'yı karşı karşıya getirecek mücadelede iki takım yarı finale kalma mücadelesi verecek. Peki, "İspanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 çeyrek final İspanya - Almanya maçı hangi kanalda?" İşte İspanya - Almanya maçı tarihi...