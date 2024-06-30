İsmail Hacıoğlu'ndan Onur Tuna'ya: Gıcık mısın oğlum sen?
İsmail Hacıoğlu, imaj değiştirerek saçlarını sarıya boyatan arkadaşı Onur Tuna'ya, "Ya bu da yakışmış... Gıcık mısın oğlum sen?" diyerek espri yaptı
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38 yaşındaki oyuncu Onur Tuna, radikal bir karar alarak imaj değişikliğine gitti.
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"YAZ KAFASI"
Onur Tuna, siyah olan saçlarını yıllar sonra sarı renge boyattı.
Son halini de sosyal medya hesabından "Yaz kafası" notuyla yayımlayan Tuna'ya adeta yorum yağdı.
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"GICIK MISIN?"
Onur Tuna'nın kendisi gibi oyuncu olan İsmail Hacıoğlu da "Yaa bu da yakışmış..." diyerek arkadaşını övüp ardından "Gıcık mısın oğlum sen?" ifadelerini kullanıp espri yaptı.
Fotoğraflar: AA, Instagram