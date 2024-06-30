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        Haberler Magazin İsmail Hacıoğlu'ndan saçlarını boyatan Onur Tuna'ya: Gıcık mısın oğlum sen? - Magazin haberleri

        İsmail Hacıoğlu'ndan Onur Tuna'ya: Gıcık mısın oğlum sen?

        İsmail Hacıoğlu, imaj değiştirerek saçlarını sarıya boyatan arkadaşı Onur Tuna'ya, "Ya bu da yakışmış... Gıcık mısın oğlum sen?" diyerek espri yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 14:44 Güncelleme: 30.06.2024 - 15:06
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          38 yaşındaki oyuncu Onur Tuna, radikal bir karar alarak imaj değişikliğine gitti.

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          "YAZ KAFASI"

          Onur Tuna, siyah olan saçlarını yıllar sonra sarı renge boyattı.
          Son halini de sosyal medya hesabından "Yaz kafası" notuyla yayımlayan Tuna'ya adeta yorum yağdı.

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          "GICIK MISIN?"

          Onur Tuna'nın kendisi gibi oyuncu olan İsmail Hacıoğlu da "Yaa bu da yakışmış..." diyerek arkadaşını övüp ardından "Gıcık mısın oğlum sen?" ifadelerini kullanıp espri yaptı.

          Fotoğraflar: AA, Instagram

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