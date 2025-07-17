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        Haberler Magazin İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki tatilde - Magazin haberleri

        İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki tatilde

        Bir dargın bir barışık aşk yaşayan eski eşler İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki, geçtiğimiz aylarda yeniden bir araya gelmişti. Çift, kızları Yemin'le birlikte Bodrum'da tatile çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 19:00 Güncelleme: 17.07.2025 - 19:00
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        Barışan eski eşler sezonu açtı
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        Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile yapımcı Duygu Kaya Kumarki, 2016 yılında hayatlarını birleştirmiş, bu evlilikten Yemin adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Ancak çift, 2020 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle yollarını ayırmıştı.

        Boşanmanın ardından ilişkilerine birkaç kez yeniden şans veren ikili, geçtiğimiz aylarda tekrar barışarak aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı aldı.

        Bodrum’da kızları Yemin’le birlikte tatile çıkan çift, hem sezonu açtı hem de ailece geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. "Tatil hiç bitmesin" notuyla yayımladıkları karelerde mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #İsmail Hacıoğlu
        #Duygu Kaya Kumarki

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