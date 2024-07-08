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        Haberler Magazin İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi - Magazin haberleri

        İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi

        Altı ay önce kızları Azra'yı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal, evlilik yıl dönümlerini kutladı. Çift, yayımladıkları fotoğrafla bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 11:29 Güncelleme: 08.07.2024 - 11:29
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          2021'de Hande Ünal ile nikâh masasına oturan İsmail Ege Şaşmaz, altı ay önce de eşi ile kızları Azra'ya kavuşmuşlardı.

        • 2

          İlk kez baba olmanın sevincini yaşayan İsmail Ege Şaşmaz, eşi Hande Ünal ile evlilik yıl dönümlerini kutladı.

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          Kızları Azra ile objektif karşısında aile poz veren İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal, böylelikle bebeklerinin yüzünü ilk kez göstermiş oldu.

        • 4

          İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal, paylaşımlarına; "Mesela biz 3 yıl önce bugün 'evet' derken bir kızımız olacağını ve ona bu kadar âşık olacağımızı bilmiyorduk" notunu düştü.

        • 5

          "KIZIMIN ÂŞIK OLDUĞUM KADINA BENZEMESİ GURUR VERİCİ" DEMİŞTİ

          Öte yandan daha önce yaptığı açıklamada baba olmasıyla ilgili; "Bu kadar mutlu olacağımı düşünmemiştim" diyen İsmail Ege Şaşmaz şu ifadeleri kullanmıştı: Eşim, şu an evde kızımla beraber. Mama yapmam lâzım. Ben de evime gidiyorum. Kızımız, Hande'ye benziyor. Âşık olduğum kadına benzemesi de benim için gurur verici.

        • 6

          "ÇOK MUTLU BİR KIZIM VAR"

          Kızı Azra'dan sonra yaşantısından bahseden İsmail Ege Şaşmaz, heyecanını ve mutluluğunu, "Sabah 6'da kalkıyorum. Çok mutlu ve güleç bir kızım var. Acıkınca, gazı olunca ve tuvaleti gelince ağlıyor. Zor evet, her şeyini ona göre ayarlaman gerekiyor ama değiyor. Hepsine ve her şeye değiyor. Sonuçta 2 yıl kadar böyle olacak ve o halini bir daha görmeyeceğiz. Nasıl döndü, nasıl tuttu? Bugün tutmayı öğrendi falan oluyorsun. Muhteşem bir şey bu" sözleriyle dile getirmişti.

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