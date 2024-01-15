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        Haberler Magazin İsmail Ege Şaşmaz - Hande Ünal çifti: Hayatımıza hoş geldin minik kızım - Magazin haberleri

        İsmail Ege Şaşmaz - Hande Ünal çifti: Hayatımıza hoş geldin minik kızım

        2021'de evlenen ve geçtiğimiz günlerde ilk çocuklarını alarak büyük bir sevinç yaşayan İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal, bebekleriyle objektif karşısında poz verdi. Şaşmaz, kızına "Bu düş çok güzel. Hayatımıza, gönlümüze hoş geldin minik kızım" sözleriyle seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 16:02 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:03
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        • 1

          İsmail Ege Şaşmaz, Hande Ünal ile 2021'de nikâh masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, 2024'ün ilk günlerinde kızlarına kavuşmuştu.

        • 2

          İlk kez baba olma sevincini yaşayan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, eşi Hande Ünal ve kızı Azra ile birlikte hastane odasında çektirdikleri aile fotoğrafını yayımladı. Şaşmaz, gönderisine "Bu düş çok güzel. Hayatımıza, gönlümüze hoş geldin minik kızım" notunu düştü.

        • 3

          "LİMON KADARMIŞ"

          Öte yandan Hande Ünal, bebek beklediğini "Limon kadarmış... Sağlıkla gel..." sözleriyle duyurmuştu.

        • 4

          İsmail Ege Şaşmaz da "Seni bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

          Fotoğraflar: Instagram

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