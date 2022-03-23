Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda meraklı bekleyiş devam ediyor. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu dün teknik adam gündemi ile bir kez daha toplanırken zirveden sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın her konuda anlaşmaya vardığı Valerien Ismael kararı çıktı.

1+1 yıl anlaşmaya varılan Fransız hocanın yarın ya da cuma günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Ismael, 3 Nisan Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçında kulübede olacak.

KARAVELİ TEKNİK EKİPTE

Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin ise durumu belli oldu. Karaveli'nin sezon sonuna kadar Ismael'in teknik ekibinde yer alacağı öğrenildi. Sezon sonunda yapılacak görüşmeye göre Önder hocanın yeni görevi de netleşmiş olacak.

YILLIK ÜCRET 700 BİN EURO

Ismael'in alacağı yıllık ücret de belli oldu. 46 yaşındaki hocanın yıllık 700 bin Euro'ya el sıkıştığı ifade edildi.

Son olarak Championship'te West Bromwich Albion'ın başına geçen Ismael, burada alınan kötü sonuçlardan sonra görevinin 7. ayında görevinden ayrılmıştı.

Ismael kariyerinde daha önce Nürnberg, Wolfsburg, Apollon Smyrnis, LASK ve Barnsley takımlarında da görev aldı.