Islak kurabiye tarifi: Kakaolu ıslak kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Şerbetli tatlıların lezzetini ve kakaonun zengin aromasını bir araya getiren kakaolu ıslak kurabiye, doğum günlerinden çay saatlerine kadar pek çok özel anın favori ikramlarından biri. Yumuşacık dokusu ve ağızda dağılan yapısıyla hem yetişkinlerin hem de çocukların keyifle tükettiği bu kurabiye, pratik yapımı sayesinde mutfakta vakit geçirmeyi sevenlerin tercihi oluyor.
Ancak bu lezzeti hazırlarken dikkat edilmesi gereken önemli bir detay var: Kurabiyeleri şerbette uzun süre bekletmemek. Aksi halde fazla şerbet çeken kurabiyeler dağılabilir ve servis sırasında zorluk yaratabilir. İşte, damaklarınızda unutulmayacak bir tat bırakacak ıslak kurabiye tarifi.
Eğer kakaodan hoşlanmıyorsanız, tarife portakal ya da limon gibi tazeleyici aromalar ekleyerek farklı bir tat elde edebilirsiniz. Daha yoğun bir kakao lezzeti arıyorsanız, bitter ya da dark kakao kullanmanız yeterli olacaktır. Kakaolu ıslak kurabiyelerin ağızda eriyen yapısını yakalayabilmek içinse pudra şekerinin oranını doğru ayarlamak ve fırında pişirme süresini gereğinden fazla uzatmamak önem taşıyor. Doğru adımları izleyerek bu eşsiz lezzeti kolayca sofralarınıza taşıyabilirsiniz!
KAKAOLU ISLAK KURABİYE MALZEMELERİ
Kakaolu ıslak kurabiye ya da diğer adıyla browni ıslak kurabiye çay saatlerinin vazgeçilmez ürünleri arasında yer alır. Bu lezzetli ıslak kurabiye nasıl yapılır sorusu ise özellikle ev hanımlarının en çok araştırdığı soruların başında gelir. İşte, kakaolu ıslak kurabiye nasıl yapılır? sorusunun cevabı…
Hamuru İçin:
125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı toz şeker
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
2,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin, kıvam alana kadar)
Şerbeti İçin:
2 su bardağı toz şeker
1,5 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu
Süslemek İçin:
Hindistan cevizi, fındık veya ceviz içi ( isteğe bağlı değişebilir)
YAPILIŞI:
BROWNİ ISLAK KURABİYE YAPIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER