Islak kurabiye tarifi: Kakaolu ıslak kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Ancak bu lezzeti hazırlarken dikkat edilmesi gereken önemli bir detay var: Kurabiyeleri şerbette uzun süre bekletmemek. Aksi halde fazla şerbet çeken kurabiyeler dağılabilir ve servis sırasında zorluk yaratabilir. İşte, damaklarınızda unutulmayacak bir tat bırakacak ıslak kurabiye tarifi.

Eğer kakaodan hoşlanmıyorsanız, tarife portakal ya da limon gibi tazeleyici aromalar ekleyerek farklı bir tat elde edebilirsiniz. Daha yoğun bir kakao lezzeti arıyorsanız, bitter ya da dark kakao kullanmanız yeterli olacaktır. Kakaolu ıslak kurabiyelerin ağızda eriyen yapısını yakalayabilmek içinse pudra şekerinin oranını doğru ayarlamak ve fırında pişirme süresini gereğinden fazla uzatmamak önem taşıyor. Doğru adımları izleyerek bu eşsiz lezzeti kolayca sofralarınıza taşıyabilirsiniz!

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KAKAOLU ISLAK KURABİYE MALZEMELERİ

Kakaolu ıslak kurabiye ya da diğer adıyla browni ıslak kurabiye çay saatlerinin vazgeçilmez ürünleri arasında yer alır. Bu lezzetli ıslak kurabiye nasıl yapılır sorusu ise özellikle ev hanımlarının en çok araştırdığı soruların başında gelir. İşte, kakaolu ıslak kurabiye nasıl yapılır? sorusunun cevabı…

Hamuru İçin:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı toz şeker

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin, kıvam alana kadar)

Şerbeti İçin:

2 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Süslemek İçin:

Hindistan cevizi, fındık veya ceviz içi ( isteğe bağlı değişebilir)

YAPILIŞI:

Bir tencereye toz şeker ve suyu koyun, şeker eriyene kadar karıştırın.

Kaynamaya başladıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyin ve 5 dakika kadar kaynatın.

Şerbeti ocaktan alın, soğuması için bir kenarda bekletin.

Oda sıcaklığındaki tereyağını ve toz şekeri geniş bir kaba alın, mikserle ya da elinizle karıştırarak kremamsı bir kıvam elde edin.

Sıvı yağ, yumurta ve kakaoyu ekleyin, iyice karıştırın.

Vanilin, kabartma tozu ve unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Şekillendirdiğiniz hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-12 dakika kadar pişirin. Kurabiyelerin fazla pişip kurumasını önlemek için süreye dikkat edin.

Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri soğumuş olan şerbete atın. Her bir kurabiyeyi şerbette yaklaşık 10-15 saniye bekletip çıkarın.

Üzerlerini Hindistan cevizi, dövülmüş fındık veya cevizle süsleyebilirsiniz.

Kurabiyeleri 1-2 saat dinlendirerek şerbetin iyice çekmesini sağlayın.

BROWNİ ISLAK KURABİYE YAPIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Hamur, ele yapışmayan ama yumuşak bir kıvamda olmalıdır. Çok sert bir hamur, kurabiyelerin pişerken kuru ve sert olmasına neden olabilir.

Unu bir anda eklemek yerine azar azar ekleyerek kıvamı kontrol edin.

Tereyağını mutlaka oda sıcaklığında kullanın. Soğuk tereyağı hamurun düzgün karışmasını engelleyebilir.

Sıvı yağ eklemek, tereyağı ile birlikte kurabiyelere ekstra nem katar ve brownie kıvamına yaklaşmasını sağlar.

Lezzetli bir tat için kaliteli bir kakao kullanmak önemlidir. Bitter kakao, kurabiyelere daha yoğun bir çikolata tadı katar.

Kurabiyeler fırından çıkarken sıcak, şerbet ise tamamen soğuk olmalıdır. Bu ısı farkı, kurabiyelerin şerbeti iyi çekmesini sağlar.

Şerbeti çok sıcak dökerseniz, kurabiyeler hamurlaşabilir.

Fırında kurabiyeleri fazla pişirmemeye dikkat edin. Pişirme süresi genelde 10-12 dakikadır. Daha fazla pişirirseniz kurabiyeler sertleşir ve brownie kıvamından uzaklaşır.

Kurabiyeler fırından çıktığında hafif yumuşak olabilir. Bu normaldir; soğudukça kıvamını bulur.

Kurabiyeleri şerbette fazla bekletmeyin; her birini yaklaşık 10-15 saniye kadar şerbette tutmanız yeterlidir. Uzun süre bekletmek, kurabiyelerin fazla şerbet çekip dağılmasına yol açabilir.

Kurabiyeleri şerbete batırdıktan sonra en az 1 saat dinlendirin. Bu süre, tatların iyice oturmasını ve kurabiyelerin kıvamını bulmasını sağlar.

Kurabiyelerin üzerini Hindistan cevizi, Antep fıstığı veya ceviz gibi malzemelerle süsleyerek hem görsellik hem de lezzet katabilirsiniz.