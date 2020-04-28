Isla beklemede

İtalya'dan Parma'nın ilgi gösterdiği Isla'yla Fenerbahçe'nin de kalması için bir görüşme yaptığı ve her şeyin yeni gelecek teknik direktörün raporuna bağlı olduğu belirtildi. Şilili oyuncunun sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bitiyor.

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