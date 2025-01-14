İşkur Çalışma (Mesai) Saatleri 2025: İşkur Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?

İşgücü alanının desteklenmesini sağlayan çalışmalarda bulunan İŞKUR, işsizliğin önüne geçmek konusunda son derece başarılıdır. Çalışan ve iş bulma konusunda etkili bir destekçi olan platform, mevcut kurs programlarının sunulması ve yürütülmesi noktasında da rol sahibidir. Bu noktada İŞKUR cumartesi açık mı, öğle arası saati kaçta? gibi soruların yanıtları da sıkça araştırılır. Siz de bu soruların cevabını merak ediyorsanız yazının devamını okuyabilirsiniz…

İŞKUR MESAİ SAATLERİ 2025

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İŞKUR mesai saatleri 2025 yılında da güncel verilerle sunulur. Bu kurumun her şubesi birbirinden farklı saatlerde açılır. Ancak çoğunlukla ülke genelinde haftanın çalışma günlerinde belirli mesai saatleri vardır. İŞKUR;

Hafta içi: 08.30’da açılır, 17.00’de kapanır.

Öğle arası tatili: 12.30 - 13.30 arasıdır.

Mesai saatleri dışında kalan zamanlarda İŞKUR personellerinin herhangi bir işlem yapması mümkün değildir. Bu nedenle işiniz acilse kuruma erken gelmenizde fayda vardır.

İŞKUR KAÇTA AÇILIYOR?

Peki İŞKUR kaçta açılıyor? İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun açılış saati, her yıl olduğu gibi bu yıl da güncel şekilde sunulmuştur. Bu kurum da diğer devlet kurumlarında olduğu gibi sadece belirli saatlerde hizmet verir. Şubeden şubeye değişmekle birlikte İŞKUR’un sabah açılış saati çoğunlukla 08.30’dur.

İŞKUR KAÇTA KAPANIYOR?

Bu noktada akıllara “İŞKUR kaçta kapanıyor?” sorusu gelmiş olabilir. Bu kurumun şube ve merkezleri, hemen hemen aynı saat diliminde açıldığı için kapanış saatleri de benzerdir. Bazı dönemlerde yoğunluğa bağlı olarak işlemlerde yavaşlama olduğundan mümkün olduğunca erken gelmeniz faydalı olacaktır. O gün fiziksel olarak şubeye gitmeniz mümkün değilse İŞKUR ile ilgili işlemlerinizi e- Devlet üzerinden yapmayı deneyebilirsiniz. PTT’den temin edebileceğiniz ücretsiz e- Devlet şifresini kullanarak sisteme giriş yapabilir ve kurumda yapacağınız işlemleri online ortamda halledebilirsiniz.

İŞKUR KAÇA KADAR AÇIK?

İŞKUR kaça kadar açık? Bu sorunun yanıtı çoğunlukla 17.00’dir. Hafta içi günlerinde hizmet veren kurum, çoğunlukla akşam 17.00’de kapanır. Açılış saatinin daha erken olduğu yerlerde kapanış saati 17.00’den önce olabilir. Aciliyetiniz varsa bu saate kalmamanız, mümkün olduğunca erken gelmeniz en iyisidir.

İŞKUR ÖĞLE ARASI SAATİ İŞKUR öğle arası saati de vatandaşlar tarafından yoğun olarak merak edilir. Çünkü sıra bekleyen kişiler, kuruma geldiklerinde öğle arasıyla karşılaşmak istemezler. Hafta içi günlerde sabah 08.30 gibi hizmete başlayan kurumun belirli saatlerde öğle arası vermesi gerekir. Bu süre, bir saattir. Çoğunlukla 12.30 ve 13.30 arası olan bu öğle tatilinde memurlar herhangi bir işlem yapmaz. Ancak sonrasında mesai başlar başlamaz kesintisiz hizmet verirler. İŞKUR CUMARTESİ AÇIK MI? İŞKUR cumartesi açık mı? Bu kurum, hafta sonları açık değildir. Dolayısıyla cumartesi günleri de çalışmaz. Bilgiler şu şekilde özetlenebilir; Hafta sonu: İŞKUR, cumartesi ve pazar günleri hizmet vermez.

Resmi tatiller: İŞKUR, hiçbir resmi tatil gününde hizmet sunmaz. Hafta içi günlerinde şubeye gelecek müsaitliğiniz yoksa İŞKUR online hizmet platformunu kullanmayı düşünebilirsiniz. 7/24 hizmet veren platform, hafta sonu da dâhil olmak üzere her saatte işlemlerinizi online ortamda yürütebilmenizi sağlar. Online platform üzerinden işlemlerinizi yapabilir, iş ilanlarını inceleyebilir hatta başvuru bile yapabilirsiniz. İŞKUR NELERE BAKAR? İş ve çalışan bulma amaçlarını sağlayan İŞKUR, kendi adı itibarıyla da “İş ve İşçi Bulma Kurumu” olarak geçer. İşgücü piyasasının istihdam aşamalarında rolü aktif olan kurum, istihdamın geliştirilmesi için faaliyet yürütür. Kurumun İşsizlik Sigortası hizmetlerini yürütme görevi de vardır. Kurumun nelere baktığını aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz; İstihdam faaliyetlerini geliştirmek,

İşsizliği önlemek,

Meslek edinme kursları düzenlemek ve yürütmek,

İş ve meslek analizleri yaparak kişileri bilgilendirmek,

Çalışan adaylarına meslek danışmanlığı vermek,

İşini kaybeden kişilere geçici süre gelir sağlamak.

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