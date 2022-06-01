İskoçya Ukrayna maçı için geri sayım başladı. Ukrayna'daki savaş nedeniyle haftalardır oynanamayan zorlu mücadeleye ilişkin merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

İSKOÇYA UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN?

İskoçya Ukrayna maçı bu akşam saat 21:45'de başlayacak.

İSKOÇYA UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler'in play-off finalindeki rakibi olmak isteyen iki ülkenin mücadelesi S-Sport'tan canlı yayınlanacak.

S SPORT NASIL İZLENİR?

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Portekiz Süper Lig'in ülkemizdeki yayıncı kuruluşu olan S Sport, Digiturk'te yer almıyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanalları; D Smart, Tivibu, Kablo TV, Turkcell TV+, Vodafone TV, S Sport Plus'tan aylık abonelik ücretiyle izlenebiliyor.