Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 9 Ocak Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Esenyurt, K.Çekmece ve Pendik ilçelerinde 9 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

9 OCAK İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-09 09:39:18.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-09 08:59:20.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.