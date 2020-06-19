İSKİ su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek? sorusu suların kesildiği İstanbul ilçelerindeki vatandaşların gündeminde. İSKİ belirli arıza çalışmalarından dolayı bir çok ilçede gün içerisinde su kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul su kesintisi saatleri ve suların geleceği saat...

İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK? 19 HAZİRAN CUMA

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.06.2020 12:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.06.2020 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.6.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.06.2020 11:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.06.2020 11:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.