İSKİ 23 Nisan İstanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 23 Nisan Cuma amba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 23 Nisan günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 23 NİSAN 2020

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.04.2020 08:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.