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        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul su kesintileri 22 Temmuz Salı: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul su kesintisi programı: İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından güncel olarak duyurulan su kesintisi açıklamaları ile planlı kesinti sorgulama sayfası gündeme geldi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında birkaç ilçede su kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 22 Temmuz Salı 2025 İSKİ ile planlı su kesintileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 01:20 Güncelleme: 22.07.2025 - 01:20
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          İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin duyurularda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Temmuz Salı günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama sayfası sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama ekranı...

        • 2

          İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        • 3
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