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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 31 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu

        İSKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 31 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 31 Mayıs 2025 tarihinde barajlardaki güncel su seviyeleri belli oldu. Yağan yağışlar barajlardaki su seviyesini olumlu anlamda etkiliyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle barajlardaki son durum ise merak konusu oldu. Peki, İSKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte, 31 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 10:13 Güncelleme: 31.05.2025 - 10:13
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        • 1

          İSKİ baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruluyor. Son yağan yağışların ardından İstanbul'daki barajlarda son durum merak ediliyor. 30 Nisan Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 76,8 olarak ölçüldü. Peki 31 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı kaç oldu?

        • 2

          31 MAYIS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

          İşte 31 Mayıs Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 76,59 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 31 Mayıs'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

          Ömerli Barajı: %88,07

          Darlık Barajı: %79,71

          Elmalı Barajı: %92,21

          Terkos Barajı: %77,39

        • 3

          Büyükçekmece Barajı: %68,07

          Sazlıdere Barajı: %56,46

          Alibey Barajı: %56,79

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