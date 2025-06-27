Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 27 Haziran İstanbul baraj doluluk oranında son durum

        İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 27 Haziran İstanbul baraj doluluk oranında son durum

        Haziran ayında sıcaklıkların artmasıyla birlikte baraj doluluk oranında düşüş gözlemleniyor. 26 Haziran'da İSKİ tarafından açıklanan baraj seviyesi yüzde 67,81 olarak ölçüldü. Şehrin su ihtiyacını karşılayan Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos barajlarında bugünkü doluluk durumu ise merak konusu oldu. Peki İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte, 27 Haziran İstanbul baraj doluluk oranında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 09:28 Güncelleme: 27.06.2025 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk seviyesi güncel olarak duyuruluyor. İSKİ'nin verilerine göre mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün 67,81 olarak ölçülmüştü. Peki 27 Haziran İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        • 2

          İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

          İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 67,39 oldu.

        • 3

          İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 27 HAZİRAN 2025

          Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 10 Haziran'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

          Ömerli Barajı: %75,26

          Darlık Barajı: %72,67

          Elmalı Barajı: %82,74

        • 4

          Terkos Barajı: %70,44

          Alibey Barajı: %50,98

          Büyükçekmece Barajı: %62,32

          Sazlıdere Barajı: %52,07

          Istrancalar Barajı: %22,9

          Kazandere Barajı: %67,2

          Pabuçdere Barajı: %67,75

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
        "ABD İran'ı müzakere masasına çekmek için teklifler sunuyor"
        "ABD İran'ı müzakere masasına çekmek için teklifler sunuyor"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...
        AB, ABD ile tarife anlaşması istiyor
        AB, ABD ile tarife anlaşması istiyor
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İzmir'deki orman yangını kontrol altında
        İzmir'deki orman yangını kontrol altında
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        "Trump ile Netanyahu Gazze'de ateşkeste anlaştı"
        "Trump ile Netanyahu Gazze'de ateşkeste anlaştı"
        Önce arkadaşını sonra kendini vurdu
        Önce arkadaşını sonra kendini vurdu
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        Kalbi duran çocuk kalp masajıyla hayata tutundu
        Kalbi duran çocuk kalp masajıyla hayata tutundu
        Kaçak yapıların yıkımında arbede
        Kaçak yapıların yıkımında arbede
        Jurasek'le anlaşma tamam!
        Jurasek'le anlaşma tamam!
        LGS sınavıyla ilgili MEB’den Habertürk’e özel açıklama:
        LGS sınavıyla ilgili MEB’den Habertürk’e özel açıklama:
        Zaniolo'nun talipleri artıyor!
        Zaniolo'nun talipleri artıyor!
        Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'da sona doğru!
        Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'da sona doğru!
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Habertürk Anasayfa