İSKİ baraj doluluk oranı: 9 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruluyor. Sıcaklığın artmasının ardından İstanbul'daki barajlarda son durum merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde belli oldu. Peki 9 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı kaç oldu?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 9 Temmuz 2025 tarihinde barajlardaki güncel su seviyeleri belli oldu. Yaz mevsiminin gelmesiyle barajlardaki son durum ise merak konusu oldu. Peki, İSKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte,9 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı
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İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı yüzde 62,56 oldu.
Ömerli Barajı yüzde 68,06
Darlık Barajı yüzde 70,56
Elmalı Barajı yüzde 78,04
Terkos Barajı yüzde 66,19
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Alibey Barajı yüzde 45,81
Büyükçekmece Barajı yüzde 58,65
Sazlıdere Barajı yüzde 49,95
Istrancalar Barajı yüzde 26,88
Kazandere Barajı yüzde 58,62
Pabuçdere Barajı yüzde 59,55
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