İSKİ baraj doluluk oranı 28 Temmuz 2025: Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu. Özellikle İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç sorusunun yanıtı, hem yerel yönetimler hem de halk açısından hayati veriler sunuyor. Barajlardaki doluluk oranlarının takibi, su tasarrufu bilincinin oluşturulması açısından da kritik bir rol oynuyor. Peki baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?