İSKİ baraj doluluk oranı 28 Temmuz 2025: Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı belli oldu. Sıcak havaların artması sebebiyle barajlardaki doluluk oranı seviyesi geriledi. Peki, 28 Temmuz 2025 İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
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İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu. Özellikle İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç sorusunun yanıtı, hem yerel yönetimler hem de halk açısından hayati veriler sunuyor. Barajlardaki doluluk oranlarının takibi, su tasarrufu bilincinin oluşturulması açısından da kritik bir rol oynuyor. Peki baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul baraj doluluk oranı 28 Temmuz bugün yüzde 54,44 olarak kaydedildi. Bir önceki gün ise baraj doluluk oranı yüzde 54,89 oldu. İstanbul baraj doluluk oranı geçtiğimiz yıl 28 Temmuz tarihinde yüzde 59,49 olarak kaydedilmişti.
İSKİ 28 TEMMUZ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı yüzde 55,4
Darlık Barajı yüzde 64,85
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Elmalı Barajı yüzde 70,92
Terkos Barajı yüzde 58,21
Alibey Barajı yüzde 38,29
Büyükçekmece Barajı yüzde 52,34
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Sazlıdere Barajı yüzde 45,19
Istrancalar Barajı yüzde 31,88
Kazandere Barajı yüzde 45,67
Pabuçdere Barajı yüzde 48,06