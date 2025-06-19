İSKİ baraj doluluk oranı 19 Haziran 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk seviyesi güncel olarak duyuruluyor. İSKİ'nin verilerine göre mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün 71.75 olarak ölçülmüştü. Peki 19 Haziran İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
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İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu. Genel olarak yüzde 70 seviyesinde olan barajlardaki son durum merak ediliyor. 18 Haziran tarihli İSKİ baraj doluluk oranı % 71,75 olarak açıklandı. Peki, 19 Haziran 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
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BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 19 Haziran'da yüzde 70,66 oldu.
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:
Ömerli Barajı: %79,55
Darlık Barajı: %75,36
Elmalı Barajı: %85,87
Terkos Barajı: %73,3
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Alibey Barajı: %54,2
Büyükçekmece Barajı: %64,53
Sazlıdere Barajı: %54,05
Istrancalar Barajı: %27,53
Kazandere Barajı: %71,87
Pabuçdere Barajı: %72,92
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