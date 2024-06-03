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        Haberler Bilgi İSKİ açıkladı: İstanbul'da 10 saat su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

        İSKİ açıkladı: İstanbul'un 3 ilçesinde 10 saatlik su kesintisi yapılacak!

        İstanbul'da arıza, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle yaşanan su kesintileri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), planlı su kesintisi duyurularını paylaşıyor. Buna göre; İstanbul'un Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca ilçelerinde 10 saatlik su kesintisi yaşanacak. İşte, İstanbul'da suların ne zaman geleceği ve hangi mahallelerde su kesintisi olacağına dair detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 11:30 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:36
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        • 1

          İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde 10 saatlik su kesintisi yapılacak. Vana yenileme çalışmaları nedeniyle üç ilçeye su verilemeyecek. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, konuya dair detaylar haberimizin devamında...

        • 2

          BU İLÇELERE DİKKAT: İSTANBUL'DA 10 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAPILACAK!

          İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde vana yenileme çalışması yapılacak. Çalışmalardan dolayı Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'nin bazı mahallelerine, 4 Haziran Salı günü yani yarın saat 21.00'den; 5 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 07.00'ye kadar su verilemeyecek. Kesinti yapılacak mahalleler ise şu şekilde;

        • 3

          4 HAZİRAN 2024 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER

          Büyükçekmece İlçesi: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye Mahalleleri.

        • 4

          ÇATALCA

          Çatalca İlçesi: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi, Muratbey, İzzettin, Gökçeali, Oklalı ve Subaşı Mahalleleri.

        • 5

          SİLİVRİ

          Silivri İlçesi: Cumhuriyet, Mimarsinan, Çanta ve Yeni Mahalle’nin üst kotları ile Semizkumlar, Hürriyet, Kavaklı, Sancaktepe, Balaban, Selimpaşa, Ortaköy, Kadıköy, Gazitepe, Fatih, Alibey, Piri Mehmet Paşa ve Gümüşyaka Mahalleleri’nin tamamı.

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