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Işıl Yücesoy: 'Git manavda domates sat, senden şarkıcı mı olur' derdi! - Magazin haberleri

Işıl Yücesoy: 'Git manavda domates sat, senden şarkıcı mı olur' dedi!

Bloomberg HT'nin sevilen programı 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' izleyicileriyle buluştu. Programın yeni bölümündeki konuklarından biri de müzisyen ve oyuncu Işıl Yücesoy oldu oldu. Söz yazarı Fikret Şeneş'in hayatında çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Yücesoy, "Beni kızı gibi severdi. Çok ciddi bir şarkı rejisörüdür. Stüdyodan az kovulmadım. Kızdığı zaman bana 'Git manavda domates sat, senden şarkıcı mı olur!' dedi" ifadelerini kullandı

Giriş: 20.04.2023 - 09:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in dün akşamki programına sanatçı Işıl Yücesoy, oyuncular İbrahim Büyükak, Fadik Sevin Atasoy ve şef İzem Armağan konuk oldu. Programın ilk bölümünde Işıl Yücesoy merak edilenlerini anlattı.

  • "MÜZİĞİN İÇİNE DOĞDUM"

    Işıl Yücesoy müzik yolcuğu hakkında, "Babam önemli bir müzik insanıydı. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştu. Konser piyanistiydi. Halam Nihal Erkutun da müzisyendi. Küçük yaşlardan beri müziğin içindeydim. Babam piyano çalardı ben de şarkı söylerdim" dedi.

  • 36 yıl müziğe ara veren ve o dönemde oyunculuğa yönelen Işıl Yücesoy, "Hayatta, ne yaptığımı fark ettim ne de kim olduğumu. İyi ki de farketmedim. Çünkü o zaman insan daha doğal oluyor" ifadelerini kullandı.

  • Söz yazarı Fikret Şeneş ile ilgili duygularını da dile getiren Işıl Yücesoy, "Çok önemli bir kadındı. Bütün meslek hayatım onun öğretileri üzerine kurulu. O da beni kızı gibi severdi. Benim için çok ciddi bir şarkı rejisörüdür. Stüdyolardan az kovulmadım. 'Git manavda domates sat, senden şarkıcı mı olur' derdi bana. Onun istediği gibi söyleyince kadar... 'Sen nasıl tiyatrocusun, buradaki sevginin sen nereye kadar gittiğini nasıl anlamıyorsun, sana özlem duyuyorum dediğin aman sen nasıl özlemi duymuyorsun da bunu söylüyorsun' derdi. Kelimenin çok önemli olduğunu, hiç de notaların önemli olmadığını, detone de olabilirsin, yeter ki gönülden gelip size geçiyor mu? Bu çok önemli bir şey... Allah ondan bin kere razı olsun" diye konuştu.

  • "PLAK ŞİRKETİ KURDUM, İFLAS ETTİM"

    Bir dönem plak şirketi kuran Işıl Yücesoy, 'Ya Seninle Ya Sensiz' şarkısını yapmıştım. Coşkun Plak'a gittim. "Tarzınızı değiştirmişsiniz, bunu yapamazsınız" dediler. 'Yaparım' dedim... Menajerime 'paran var mı?' dedim... 'Biraz var' dedi. Bende de biraz para vardı. Menajerime 'Git Taksim'de bir büro bul, plak şirketi kur' dedim. İflas ettim ama o plağı çıkardım" ifadelerini kullandı.

  • Fatih Altaylı, programın ikinci bölümünde Fadik Sevin Atasoy, İbrahim Büyükak ve şef İzem Armağan'ı ağırladı.

  • İSMİNİN HİKÂYESİ, BABASININ OYUNU

    Fadik Sevin Atasoy, isminin hikâyesini şöyle anlattı: Bana babam 'Fadik' derdi. Rahmetli babam Sönmez Atasoy hem oyuncu hem de yazardı. 'Fadik kız' diye bir oyun yazmıştı. Babam da hep kız çocuğu olmasını istemiş. Ben doğduğum esnada babam sahnedeymiş. Babamın bana mirası yani. 

  • Oyuncu bir aileden gelen Fadik Sevin Atasoy, "Babam en son 'Kurtlar Vadisi'nde rol almıştı, annem (Emel Göksu) ise şimdilerde 'Aile' dizisinde rol alıyor. Aslında 4-5 dil bildiğim için ailem diplomat olmamı istemişti. Ertuğrul Günay döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sinema elçisi olarak Los Angeles'a gittim. Türkiye ve ABD'nin ortak yapım sürecinde yapılması gereken regülasyonları hazırladım ama sonra istifamı verdim çünkü benim asıl mesleğim oyunculuktu" ifadelerini kullandı.

  • Uzun yıllar ABD'de oyunculuk yapan Fadik Sevin Atasoy, "Benim için önemli olan insanın baba ocağına, yaşadığı memlekete dönmesi ve bir şey ekmesi. O zaman kendimi faydalı bir insan olarak görüyorum" dedi.

    14 yaşından beri vejetaryen olan Fadik Sevin Atasoy, "Anneannem de böyleymiş. Genetik bir şey sanırım. Sebzelerin içinde de protein var. Değerlerim gayet iyi sağlığım da iyi" şeklinde sözlerini sürdürdü.

  • "ÜÇ ADAM'DAN SIKILMIŞTIK"

    Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile bir dönem '3 Adam' adında program yapan İbrahim Büyükak, "Programdan sıkıldık. Artık dizi süreleri de uzayınca program geç saatlerde başlamıştı. Tat almamaya başlamıştık. Dedik ki artık bırakalım. Herkes kendi kariyerine devam ediyor. Ben de yazarlık ve yönetmenliğe devam ediyorum" dedi.

  • "ÜÇÜMÜZ DE BURSALIYIZ"

    Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile yollarının kesişmesini anlatan Büyükak, "Hepimiz Bursalıyız. Eser 30 yıllık arkadaşım. Oğuzhan ile 15 yaşından sonra tanıştım. Bursa'da tiyatro yaparken İstanbul'a geldik. Eser, BKM'ye başladı ben de 7. bölümden itibaren 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'a dahil oldum" diye konuştu.

  • Eşi Nurdan Büyükak ile tanışma hikayesini anlatan Büyükak, "Okulda tiyatro yapıyorduk. Karşılıklı rol oynadık, orada tanıştık" dedi.

  • "LONDRA'DA EĞİTİM ALDIM"

    Aşçılık hikâyesini anlatan İzem Armağan, "Viyana'ya İngiliz Dili ve Edebiyatı okumaya gitmiştim. Orada garsonluk yaparken restorancılığa merak sardım. Şeflerin ne kadar kazandığını merak ettim. (Gülüyor) Ailemi ikna ettim. Sonra da Londra'ya taşındım ve Le Cordon Bleu'da eğitim gördüm. Sonra Dubai'de çalıştım" dedi.

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