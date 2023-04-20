Söz yazarı Fikret Şeneş ile ilgili duygularını da dile getiren Işıl Yücesoy, "Çok önemli bir kadındı. Bütün meslek hayatım onun öğretileri üzerine kurulu. O da beni kızı gibi severdi. Benim için çok ciddi bir şarkı rejisörüdür. Stüdyolardan az kovulmadım. 'Git manavda domates sat, senden şarkıcı mı olur' derdi bana. Onun istediği gibi söyleyince kadar... 'Sen nasıl tiyatrocusun, buradaki sevginin sen nereye kadar gittiğini nasıl anlamıyorsun, sana özlem duyuyorum dediğin aman sen nasıl özlemi duymuyorsun da bunu söylüyorsun' derdi. Kelimenin çok önemli olduğunu, hiç de notaların önemli olmadığını, detone de olabilirsin, yeter ki gönülden gelip size geçiyor mu? Bu çok önemli bir şey... Allah ondan bin kere razı olsun" diye konuştu.