İşçi servisi devrildi! 25 yaralı var
Balıkesir'de feci bir kaza meydana geldi. Kentin Gönen ilçesinde bir işçi servisi devrildi. Olayda 25 kişi yaralandı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre H.D. idaresindeki işçi midibüsü, Gönen-Bandırma kara yolunun Taştepe mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
4 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Kazada, araçta bulunan 25 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma ve Gönen devlet hastanelerine kaldırılan işçilerden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.