İş yerine saldıranlarla çatıştı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Motosikletli silahlı saldırganlar bu kez güpegündüz dehşet saçtı. Arnavutköy'de oto kiralama dükkanına kurşun yağdıran şehir eşkiyaları kaçarken motosikletleri devrilince koşarak kayıplara karıştı.
Giriş: 27.06.2025 - 21:23 Güncelleme: 27.06.2025 - 21:23
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Motosikletli silahlı saldırganlar bu kez güpegündüz dehşet saçtı.
Arnavutköy'de oto kiralama dükkanına kurşun yağdıran şehir eşkiyaları kaçarken motosikletleri devrilince koşarak kayıplara karıştı.
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