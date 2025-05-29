İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Nedir?

İş ve Uğraşı Terapisinin İngilizce ismi; Occupational Therapy şeklindedir. Zaten İş ve Uğraşı Terapisi az öncede söylediğimiz gibi Ergoterapi ismiyle de anılır. Fizyoterapi ve Ergoterapi alanları sıklıkla karıştırılıyor. İş ve Uğraşı Terapisi bölümü nedir sorusuna cevap vermeden önce bu iki alanın arasındaki farka değinelim. Fizyoterapi, insan vücudunun bir parçasını tedavi ederek, o parçanın gücünü ve hareket kabiliyetini yeniden kazandırmayı amaçlar. Örneğin kırılan bir ayağın eski işlevine kavuşabilmesi için uygulanan terapidir denilebilir. Ergoterapi ise bireylerin günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirebilme yetisini geliştirmeyi amaçlar. Ergoterapi, otizm, epilepsi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi özel tedavi ihtiyacı olan bireylere uygulanır. İş ve Uğraşı Terapisi bölümü nedir sorusu da bu noktada devreye girer. İş ve Uğraşı Terapisi bölümünde, özel gereksinimi olan bireylerin günlük yaşam kazanımları ve fonksiyonel becerilerinin gelişmesine yardım edebilecek uzman terapistler yetiştirmek amaçlanır. Bu terapide bireylerin sadece fiziksel değil aynı zamanda da bilişsel ve sosyal becerileri desteklenir. Eğitim alan terapistler, bu becerileri kazandırabilmek için sanat ve el işi gibi aktiviteleri kullanırlar. Özel gereksinimli bireylerin günlük yaşam aktivitelerini bağımsız şekilde sürdürebilmesi için terapistlerin yetiştirildiği İş ve Uğraşı bölümünün eğitim süreci merak ediliyor. Bu nedenle İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü eğitim süresi kaç yıl sorusunun cevabına ve İş ve Uğraşı Terapisi derslerine sizler için değindik.

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İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl? İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü, üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakülteleri bünyesinde yer alır. İş ve Uğraşı Terapisi bölümü eğitim süresi kaç yıl diyenler için bu bölümün bir lisans programı olduğunu belirtelim. O nedenle pek çok lisans programında olduğu gibi eğitim süresi ve 4 yıl ve 8 yarıyıl şeklindedir. Eğitim boyunca öğrencilere hem teorik dersler verilir hem de pratik yetilerinin gelişmesi için uygulamalı dersler verilir. Ayrıca öğrencilere çeşitli hastaneler, rehabilitasyon merkezleri ve özel eğitim kurumlarında staj imkanı da verilir. Böylece öğrenciler mezun olduklarında saha da rahatlıkla görev alabilirler. İş ve Uğraşı Terapisi bölümü derslerini merak edenler için bazı temel dersler şu şekildedir; - Anatomi

- Fizyoloji

- Psikoloji

- Ergoterapiye Giriş

- Rehabilitasyon İlkeleri

- Nörolojik ve Ortopedik Rahatsızlıklar

- Pediatrik Ergoterapi

- Geriatrik Ergoterapi

- El Rehabilitasyonu

- Psikososyal Müdahaleler

- Aktivite Analizi

- Mesleki Etik ve Deontoloji İş ve Uğraşı Terapisi Mezunları Ne İş Yapar? Bölümü başarıyla tamamlayan öğrencilerin görev tanımları da merak konusu… İş ve uğraşı terapisi mezunları ne iş yapar dediğimizde, bireylerin günlük yaşam aktivitelerini bağımsız şekilde sürdürebilmeleri için kişiye özel terapiler yapıldığından söz etmiştik. Özel gereksinimi olan bireylerin fiziksel engellerini aşabilmeleri için kas koordinasyonlarını geliştiren uygulamalar yapıldığı gibi zihinsel veya gelişimsel bozukluk yaşayan bireylerin de sosyal becerilerini arttıracak terapiler uygulanır. Mezunları bazı görevleri şu şekilde,

- Hastaların yaşam kalitesini artıracak bireyselleştirilmiş terapi planları hazırlamak

- El becerisi, denge, dikkat ve hafıza gibi işlevleri desteklemek

- Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı kazandırmak

- Ev, okul veya iş ortamlarını bireye uygun hale getirmek

- Sosyal katılımı teşvik etmek İş ve Uğraşı Terapisi Mezunları Nerede Çalışır? İş ve Uğraşı Terapisi mezunları iş olanakları açısından da oldukça geniş. Sağlık sektörü, sürekli gelişen ve istihdam ihtiyacı hiç azalmayan alanlardan biridir. Bu nedenle İş ve Uğraşı Terapisti mezunları iş olanakları hem kamuda hem de özel sektörde kendini gösterir. İş ve Uğraşı Terapisi mezunları nerede çalışır sorusunu soranlar için terapistlerin çalışabileceği bazı alanlar şu şekilde sıralanabilir; - Devlet hastaneleri ve üniversite hastaneleri

- Özel hastaneler ve rehabilitasyon merkezleri

- Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri

- Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri

- Huzurevleri ve yaşlı bakım merkezleri

- Okullar ve özel eğitim kurumları

- Belediyelere bağlı sosyal hizmet birimleri

- Kendi özel ergoterapi merkezlerini açarak girişimcilik faaliyetlerinde bulunabilirler

- Akademik kariyer yapmak isteyen İş ve Uğraşı Terapistleri, yüksek lisans programlarını tamamlayarak, akademik alanda ilerleyebilirler.

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