İş Sanat’tan yaratıcı ve eğlenceli tatil atölyeleri

TÜRKİYE İŞ BANKASI RESİM HEYKEL MÜZESİ, BEYOĞLU-İSTANBUL

ÜCRETSİZ ÇOCUK ATÖLYELERİ

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TABAĞIMDAKİ MEYVELER

1 Temmuz Salı, 11.00

Yaş grubu: 5-7 yaş

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisindeki natürmort resimleri inceleyecek olan çocuklar rengârenk meyvelerle dolu tablolardaki en sevdikleri meyveleri seçecekler. Sanat tarihinde önemli bir yere sahip olan bu eserlerden ilhamla kendi natürmort çalışmalarını üretecekler.

ÇİZ, KEŞFET, RENKLENDİR: ESKİZ ATÖLYESİ

3 Temmuz Perşembe, 13.00

Yaş grubu: 7 yaş ve üzeri

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Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin koleksiyonundaki natürmort eserleri yakından inceleyecek olan çocuklar bu eserler üzerine birlikte düşünecek; renkler, kompozisyonlar ve objeler hakkında sohbet edecekler. Eserlerden ilham alarak önce çizimlerini kâğıda aktaracak, ardından da kendi natürmort kompozisyonlarını renklendirecekler.

DENİZ KIYISINDA YAZ

5 Temmuz Cumartesi, 12.00

Yaş grubu: 3-5 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

Çocuklar, aileleriyle birlikte geçmişten günümüze birçok sanatçıya ve esere ilham “deniz” temalı resimleri inceleyerek atölyeye başlayacaklar. Atölyenin üretim aşamasında ise kendilerine eşlik eden yetişkinlerle birlikte kil, boya, ahşap gibi malzemeler kullanarak yaz tatilleri için hayal ettikleri deniz kıyılarını üç boyutlu bir yaratıcı çalışmaya dönüştürecekler. YARATICI PORTRE ATÖLYESİ 8 Temmuz Salı, 11.00 / 29 Temmuz Salı, 11.00 Yaş grubu: 8-12 yaş Yaratıcılığı teşvik eden bu atölyede çocuklar sanatın gücüyle bir “yüz”ün derinliklerine inmeye hazırlanıyor. Her yüzün kendi hikâyesini anlattığı portre eserleri inceleyerek başlayacakları atölyede, temel portre tekniklerinden yola çıkarak renkler, dokular ve çizgilerle duygularını ve kişiliklerini yansıtan eserler yaratacaklar. Yüz hatlarını şekillendirirken sadece görsel bir temsili değil, aynı zamanda içsel dünyalarını da ortaya koyacaklar. OYNA, FARK ET VE KEŞFET 10 Temmuz Perşembe, 13.00 Yaş Grubu: 2-4 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

REKLAM “Oyna, Fark Et ve Keşfet” atölyesi, 2-4 yaş arası çocukların duyularını harekete geçirerek fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimleri için müzede alan açacak. Sanatı oyunla tanıyacak minikler, atölyeye tanışma çemberi ile başlayacak. Kendilerine eşlik eden yetişkinlerle birlikte önce müzenin güncel sergilerindeki seçili eserleri duyusal oyunlarla keşfedecek. Ardından atölye alanına geçerek meraklarını teşvik edecek sanat çalışmaları gerçekleştirecekler. ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU’NDAN İLHAMLA YARATICI HEYKEL ATÖLYESİ 12 Temmuz Cumartesi, 16.00 / 22 Temmuz Salı, 11.00 Yaş grubu: 6-9 yaş Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin “Türk Resmini İzlemek” sergisindeki heykelleri detaylıca inceleyerek atölyeye başlayacak olan çocuklar, sanatçıları tanıyacak ve kullandıkları teknikler hakkında fikir sahibi olacaklar. Sergi turunun ardından çocuklar, heykeltıraş Zühtü Müridoğlu’ndan ilham alarak alüminyum folyolar ve tellerle kendi heykellerini üretecekler. SANATIN DİLİYLE SOMUT MU SOYUT MU? 17 Temmuz Perşembe, 13.00 / 31 Temmuz Perşembe, 16.00

Yaş grubu: 7-10 yaş Bu atölyede çocuklar Ayşegül Sönmez tarafından yazılan Müzede Gör-II: “Özlem” ve Soyut & Somut Kardeşler kitabı eşliğinde Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki seçili eserleri inceleyecekler. Soyut ve somut kavramları üzerine düşünüp sohbet edecekler, ardından atölye alanında kendi eserlerini üretecekler. ESKİ ZAMANLARDAN BUGÜNE: POSEİDON VE DENİZLERİN SIRRI 19 Temmuz Cumartesi, 12.00 Yaş grubu: 7-9 yaş REKLAM Eski insanlar nasıl yaşardı? İlk oyuncaklar nasıldı? Denizler ne zamandır bu kadar önemli? Tüm bu sorulara mitolojinin en güçlü figürlerinden Poseidon’un hikâyesi eşliğinde yanıt aranacak bu atölyede, antik çağlardan günümüze denizlerin insan hayatındaki yeri ile paylaşmak, kardeşlik ve adalet gibi kavramlar konuşulacak. Ardından çocuklar müzenin “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisinin “Denizden Çıkan Nimet” bölümünden ilhamla, tuz hamuru ve geri dönüşüm malzemeleri kullanarak minik heykelcikler tasarlayacaklar. MÜZEDEKİ PORTRE, HAYALİMDEKİ ŞAPKA

24 Temmuz Perşembe, 13.00 Yaş grubu: 3-5 yaş (bir yetişkin eşliğinde) Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin “Türk Resmini İzlemek” sergisini ebeveynleriyle gezecek olan çocuklar, seçili figüratif eserleri yakından inceleyerek portre ve otoportre kavramlarını öğrenecekler. Atölyenin üretim aşamasında ise boya, kâğıt, mukavva, tüy ve ip gibi farklı malzemeler kullanarak yaratıcı şapkalarını tasarlayacaklar. Atölyenin sonunda ise tasarladıkları şapkaları takarak müze hatıra çerçevesinin arkasında yerlerini alacak ve seçili eserlerdeki figürlerin duruşlarından ilhamla kendi portrelerini canlandıracaklar. TABAĞIMDAKİ NATÜRMORT 26 Temmuz Cumartesi, 16.00 Yaş grubu: 6-9 yaş REKLAM Tabağımdaki Natürmort atölyesinde minik sanatseverler, hayatın basit ama büyüleyici detaylarına daha dikkatli bakacak, günlük yaşamın parçası olan nesneleri sanatla buluşturacaklar. Osman Nuri Paşa’nın “Tabaklı ve Meyveli Natürmort” eserinden ilhamla, masalarındaki meyveler veya çiçekleri gözlemleyerek birer sanat eserlerine yansıtacaklar. Atölye, natürmort sanatının temellerini keşfederken, ışık, gölge ve renklerin nasıl etkileşime girdiğini öğrenme fırsatı da sunacak.

TÜRKİYE İŞ BANKASI MÜZESİ, EMİNÖNÜ-İSTANBUL ÜCRETSİZ ÇOCUK ATÖLYELERİ RENGARENK TAÇLAR 4 Temmuz Cuma, 11.00 / 11 Temmuz Cuma, 14.00 / 17 Temmuz Perşembe, 11.00 / 24 Temmuz Perşembe, 11.00 / 31 Temmuz Perşembe, 11.00 Yaş grubu: 4-7 yaş Müzenin kalıcı sergisi “İş’in 100 Yılı”nda bir zaman yolculuğuna çıkacak olan minikler, kuruluşundan bugüne Banka’nın iktisadi ve sosyal gelişimine tanıklık edecek. Sergi gezisinin ardından Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki kutlamalardan ilhamla kendi kutlama taçlarını hazırlayacaklar. İŞTE BÜTÇEM 4 Temmuz Cuma, 14.00 / 24 Temmuz Perşembe, 14.00 Yaş grubu: 8-12 yaş Çocuklara finansal okuryazarlık becerisi kazandırmayı hedefleyen bu atölyede katılımcılar, gelirleriyle harcamalarını dengeleyerek hem yaşam kalitelerini artırmayı hem de tasarruf yapmayı öğrenecek. Tasarruf, birikim, bütçe yapmanın ve kaynakları doğru yönetmenin önemi gibi ekonominin temel prensiplerini pekiştirecekler.

TASARRUF KUTUM 11 Temmuz Cuma, 11.00 Yaş grubu: 8-12 yaş REKLAM Bir eğitmen eşliğindeki müze gezisiyle atölyeye başlayacak olan çocuklar bu gezi esnasında tasarruf kavramını irdeleyecekler. Tarihte bir yolculuğa çıkarak tasarrufların bir devletin kuruluşundaki katkısını keşfedecekler. Geçmişten bugüne kumbara örneklerini inceleyen çocuklar kendi kumbaralarını tasarlayacaklar. ESKİDEN YENİYE 17 Temmuz Perşembe, 14.00 Yaş grubu: 7-9 yaş Bir eğitmen eşliğinde müze turu ile başlayacak atölyede minik katılımcılar geçmişten bugüne iletişimin yapı taşlarını öğrenecek ve iletişim araçlarını keşfedecekler. Keçeli boyalarla hazırladıkları kendi kartpostal tasarımlarını, dönem pullarının replikalarıyla süsleyecekler. MÜZE HATIRAM 18 Temmuz Cuma, 11.00 / 25 Temmuz Cuma, 14.00 / 31 Temmuz Perşembe, 14.00 Yaş grubu: 4-7 yaş (bir yetişkin eşliğinde) Türkiye İş Bankası Müzesi’nin birbirinden eğlenceli bölümlerini aileleri ve bir eğitmen eşliğinde gezecek olan çocuklar, bankacılık malzemelerini eski-yeni, geçmiş-gelecek ve benzerlik-farklılık kavramları üzerinden inceleyecekler. Keşfettikleri nesneleri ve mekânları, bilmece bulmaca oyunuyla pekiştirecek katılımcılar müze hatıralarıyla atölyeden ayrılacaklar.

DÜNYANIN PARASI 18 Temmuz Cuma, 14.00 / 25 Temmuz Cuma, 11.00 Yaş grubu: 8-12 yaş REKLAM Paranın tarihinin ve üzerindeki simgelerden yola çıkarak paraların özelliklerinin keşfedileceği bu atölyede Türkiye ve çeşitli dünya ülkelerinin paraları tanıtılacak. Çocuklar Türk lirasının güvenlik özelliklerini, üzerinde yer alan kişileri ve sembolleri yakından tanıyacak, paranın üretimi hakkında bilgi sahibi olup dünyadaki farklı para tasarımlarını inceleyecekler. Öğrendiklerini interaktif bir sunum eşliğinde pekiştirecek olan çocuklar kendi para tasarımlarını da hazırlayacak. İKTİSADİ BAĞIMSIZLIK MÜZESİ, ULUS-ANKARA ÜCRETSİZ ÇOCUK ATÖLYELERİ ZEUGMA’NIN İLHAM PERİLERİ 5 Temmuz Cumartesi, 13.00 Yaş grubu: 7-9 yaş İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin “İstikbalinizin Emniyeti-Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır” sergisindeki antik kentler ve arkeolojik kazılar bölümüne odaklanan atölyede çocuklar Türkiye’nin en önemli antik kentlerinden Zeugma’yı ve mozaiklerini keşfedecek. Mozaiklerin ünlü ilham perileri “muza”larla tanışacak ve kendi mozaiklerini tasarlayacaklar.

AJANS İŞ BAŞINDA 6 Temmuz Pazar, 13.00 Yaş grubu: 9-12 yaş İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin “İstikbalinizin Emniyeti-Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır” sergisinde yer alan Reklam Afişleri bölümü gezecek olan çocuklar, gezinin ardından atölye alanında kendi reklamlarını tasarlayıp afişlerini oluşturacaklar. TASARRUF KUTUM 12 Temmuz Cumartesi, 13.00 Yaş grubu: 7-9 yaş Bir eğitmen eşliğindeki müze gezisiyle atölyeye başlayacak olan çocuklar bu gezi esnasında tasarruf kavramını irdeleyecek ve tarihte bir yolculuğa çıkarak tasarrufların bir devletin kuruluşundaki katkısını keşfedecekler. Geçmişten bugüne kumbara örneklerini inceleyen çocuklar kendi kumbaralarını tasarlayacaklar. MİNİK ORMAN: TOHUMDAN ORMANA YOLCULUK 13 Temmuz Pazar, 13.00 / 26 Temmuz Cumartesi, 13.00 Yaş grubu: 4-6 yaş (bir yetişkin eşliğinde) İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin “İstikbalinizin Emniyeti-Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır” başlıklı sergisinde bir geziyle başlayacak atölyede İş Bankası’nın ülkemizdeki ormanların korunmasına yönelik çalışmaları izlenecek. Ağaç türlerini inceleyecek olan çocuklar, bir tohumun büyüme hikâyesini dinleyecek ve ardından da ebeveynleriyle kendi tohumlarını ekecekler

REKLAM RENGARENK VİTRAYLAR 19 Temmuz Cumartesi, 13.00 Yaş grubu: 4-6 yaş (bir yetişkin eşliğinde) Çocuklar bu atölyede İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin ana holünde yer alan, İtalyan sanatçılar Salvatore Corvaya ve Carlo Bazzi’nin imzasını taşıyan, mitolojide para ve ticaretle ilişkilendirilen Hermes tasvirinin bulunduğu ünlü vitrayı tanıyacak, yapım aşamaları deneyimleyecek ve kendi vitray tasarımlarını ebeveynleri ile birlikte oluşturacaklar. MÜZEDE MASAL: DENİZ ÇAYIRLARINDA YAŞAYAN ÇEVRECİ FOK 20 Temmuz Pazar, 13.00 Yaş grubu: 4-6 yaş İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin “İstikbalinizin Emniyeti-Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır” sergisinde bir geziyle başlayacak bu atölyede, çocuklar çevreyi korumanın önemini öğrenecek ve deniz çayırlarında yaşayan çevreci bir fokun masalını dinleyecekler. DÜNYANIN PARASI 27 Temmuz Pazar, 13.00 Yaş grubu: 7-9 yaş Paranın tarihinin ve üzerindeki simgelerden yola çıkarak paraların özelliklerinin keşfedileceği bu atölyede Türkiye ve çeşitli dünya ülkelerinin paraları tanıtılacak. Çocuklar Türk lirasının güvenlik özelliklerini, üzerinde yer alan kişileri ve sembolleri yakından tanıyacak, paranın üretimi hakkında bilgi sahibi olup dünyadaki farklı para tasarımlarını inceleyecekler. Öğrendiklerini interaktif bir sunum eşliğinde pekiştirecek olan çocuklar kendi para tasarımlarını da hazırlayacak.

İş Sanat’ın ücretsiz çocuk atölyelerine kaydınızı issanat.com.tr adresinden oluşturabilirsiniz.