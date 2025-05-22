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        Haberler Kültür-Sanat İş Sanat’tan çocuklara tablolar eşliğinde bir İstanbul gezisi: Çok Severim

        İş Sanat’tan çocuklara tablolar eşliğinde bir İstanbul gezisi: Çok Severim

        Burcu Ural Kopan'ın yazdığı ve Gözde Eyce'nin resimlediği Çok Severim, çocukları önemli sanatçılarımızın eserleriyle ve kentin kültürel dokusuyla tanıştırıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 14:32 Güncelleme: 22.05.2025 - 14:32
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        İş Sanat'tan çocuklara tablolar eşliğinde bir İstanbul gezisi
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        İş Sanat, rengârenk ve eğlenceli kitaplarıyla sanatın büyülü dünyasını çocuklarla buluşturuyor.

        Bu özel çalışmalara, çocuk kitapları editörü Burcu Ural Kopan’ın kaleme aldığı ve Gözde Eyce’nin resimlediği Çok Severim isimli kitap da eklendi.

        Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan seçilen tablolarla zenginleştirilen bu eser, minik okurları İstanbul’un renkli dünyasında keyifli bir keşif yolculuğuna çıkarıyor.

        Çok Severim, minik sanatseverleri kentin cıvıl cıvıl sokaklarında, martılar eşliğinde vapur seyahatlerinde, Boğaz’ın büyüleyici manzaralarında ve denizde süzülen kayıkların arasında bir gezintiye davet ediyor.

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        Şeker Ahmed Paşa, Zeki Faik İzer, Fausto Zonaro ve Sami Yetik gibi sanatçıların Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen eserleri eşliğinde eğlenceli bir rehberlik sunan bu kitap için Burcu Ural Kopan, “Çocuklar, dünyanın en masalsı ve renkli kenti İstanbul’un farklı dönemlerini, bugünkü haliyle karşılaştıracaklar” diyor.

        Beyoğlu’nun kalbindeki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, çocukların sanatla kurdukları ilişkiyi ücretsiz atölyeler, rehberli geziler ve özel kitaplarla zenginleştiriyor. İstanbul’un kültürel dokusunu miniklerle buluşturan Çok Severim kitabı da çocuklara hem sanatı hem de kenti sevdiriyor.

        Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle okuyuculara sunulan kitaba RHM Dükkân, İş Kültür mağazaları ve internet sitesi ile seçkin kitabevlerinden ulaşabilirsiniz.

        Künye:

        Çok Severim

        Yazan: Burcu Ural Kopan

        Resimleyen: Gözde Eyce

        Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2025

        Detaylı bilgi için: issanat.com.tr

        Burcu Ural Kopan

        1978 yılında İstanbul’da doğan Burcu Ural Kopan, İtalyan Lisesi’ni ve Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Lise yıllarında AFS ile gittiği Belçika’da çizgi roman dünyası ile tanıştı. 2003 yılında İstanbul’un ilk çocuk kitapçısı “Yalvaç Abi Kitabevi”ni açtı. Çok sayıda çocuk kitabı tasarlayan Burcu Ural Kopan, çocuk kitapları için editörlük, çeviri ve danışmanlık da yapmayı sürdürüyor.

        Gözde Eyce

        İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olan Gözde Eyce, uzun süre bu alanda çalıştıktan sonra 2018 yılında hayali olan illüstratörlük mesleğine başladı. Çizim stiline gerçeklikten uzak ve kusurların da güzel olabileceğini gösterecek şekilde yaşadığımız dünyadan esinlendi. Eyce, çocuk kitapları ağırlıklı olmak üzere, editöryal illüstrasyonlar ve özel projeler üzerine çalışıyor.

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        #İş Sanat
        #Çok Severim
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