İş Sanat’ta edebiyat ve müzikle dolu bir ay

İş Sanat’ta edebiyat ve müzikle dolu bir ay

İş Sanat şubat ayında ödüllü müzisyenler, yerli projeler, genç yetenekler ve Türk edebiyatının unutulmaz eserlerini sahneye taşıdığı dinletileriyle dopdolu bir programı seyircileriyle paylaşıyor.

Paganini ödüllü keman virtüözü Giuseppe Gibboni, başarılı orkestra I Solisti di Pavia eşliğinde Türkiye’deki ilk performansına hazırlanırken Sevgililer Günü’ne özel “Sevda Türküleri” konseri Türk halk müziğinin sevilen sesleri Sevcan Orhan ile Hüseyin Turan’ı İş Kuleleri Salonu’nda bir araya getiriyor.

REKLAM advertisement1

Bu sezon yepyeni şiir ve hikâye dinletileri sahneleyen İş Sanat, şubat ayında Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirlerini edebiyatseverlerin beğenisine sunuyor. Genç yeteneklerimizi izleyicilerle buluşturan Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor. Minik sanatseverlere özel “Pat Pat Patara” müzikli çocuk oyunu ise şubatta iki farklı tarihte sahneleniyor.

İTALYAN MÜZİĞİ TÜM ZENGİNLİĞİYLE İŞ SANAT’TA

Prestijli uluslararası keman yarışması Paganini Ödülü’nü 21 yıl sonra kazanan ilk İtalyan müzisyen olarak dikkatleri üzerine çeken keman sanatçısı Giuseppe Gibboni, Türkiye’deki ilk konseri için 26 Şubat Pazartesi akşamı İş Sanat’ta olacak. Tamamı İtalyan bestecilerin eserlerinden oluşan bir repertuvarla seyircilerin karşısında olacak Gibboni’ye, sahnede geçirdikleri 20 yılı aşkın süre boyunca başarıları ile tanınan I Solisti di Pavia eşlik edecek. İtalya’nın müzikal mirasına duydukları ortak tutku sayesinde yollarının kesiştiğini söyleyen Gibboni konserde, İtalyan müziğinin derinliğini ve duygusal yelpazesinin genişliğini sergileyeceklerini söylüyor.

SEVCAN ORHAN VE HÜSEYİN TURAN İLE SEVDA TÜRKÜLERİ

İş Sanat 25. sezonunda da birbirinden özel yerli projeleri izleyicilerine sunuyor: Türk Halk Müziği’nin başarılı müzisyen­leri Sevcan Orhan ve Hüseyin Turan, Anadolu’nun dört bir yanından sevdaya dair en güzel türküleri 12 Şubat Çarşamba İş Kuleleri Salonu’nda seslendirecek.

DİNLETİLERİN ŞUBAT KONUĞU: AHMET HAMDİ TANPINAR

Yeni sezonda yepyeni yapımları edebiyatseverlere sunan İş Sanat’ın dinletileri, 10 Şubat Pazartesi akşamı Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirleriyle devam ediyor. “Mavi Maviydi Gök Yüzü” başlıklı etkinlik, Tanpınar’ın bugüne dek yazarlığının gölgesinde kalan şair yönünü en güzel şiirleri aracılığıyla ortaya koyacak. Metnini Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın’ın üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı dinletide Tanpınar’ın eserlerini Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenen şiir dinletilerine Biletix’ten rezervasyon yapılabilir.

.png PARLAYAN YILDIZLAR KONSERLERİ DEVAM EDİYOR Genç müzisyenlerimizin dinleyicileri ile bir araya geldiği ve sahne deneyimi kazandığı Parlayan Yıldızlar konserlerinde 3 Şubat Pazartesi akşamı Zeynep Eker (piyano) ve Ayben Sever (flüt); 24 Şubat Pazartesi ise Ceylin Ceylan (flüt) ve Melis Güney (viyola) sahneye çıkacak. İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserleri için Biletix’ten rezervasyon yapılabilir. “PAT PAT PATARA” İLE GEÇMİŞİN GİZEMLERİ ÇÖZÜLÜYOR İş Sanat özel yapımı müzikli çocuk oyunu “Pat Pat Patara” şubat ayında da minik sanatseverleri antik dünyada gizemli bir yolculuğa çıkarıyor. Likya uygarlığının en önemli şehirlerinden Patara Antik Kenti’nde geçen sürprizlerle dolu bu macerada Efe, Defne ve sınıf arkadaşları, arkeolog Aslı önderliğinde, gizemli bir bilmecenin cevabını arıyor. Oyuncuların sahneyi canlı bir orkestra ile paylaştığı oyun, 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günleri 15.00’te İş Kuleleri Salonu’nda izlenebilir. Oyun, 4 yaş ve üzeri izleyicilere öneriliyor. İş Sanat etkinliklerinin biletlerini, tüm Biletix satış noktalarından; öğrenci ve 65 yaş üzeri biletleri ise İş Kuleleri ana gişeden temin edebilirsiniz.