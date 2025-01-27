Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat İş Sanat Sait Faik Hikâye Armağanı’na başvurular başladı

        Sait Faik Hikâye Armağanı’na başvurular başladı

        Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle her yıl bir öykü yazarına verilen Sait Faik Hikâye Armağanı'na başvurular başladı. Bu yıl Armağan ile birlikte Doğan Hızlan Özel Ödülü de verilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 14:13 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sait Faik Hikâye Armağanı'na başvurular başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Usta yazar Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak adına her yıl bir öykücüye verilen ve Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları’nın iş birliğiyle düzenlenen 71. Sait Faik Hikâye Armağanı’na başvurular başladı.

        Yarışmaya katılacak yazarların, başvuru yapacakları hikâye kitabından on beş (15) nüshayı, 28 Şubat 2025, Cuma günü saat 17.00’ye kadar Darüşşafaka Cemiyeti’ne elden ya da posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Yarışmaya katılacak hikâye kitaplarının 2024 yılında yayımlanmış olması, herhangi bir ödül almamış olması ve yazarın daha önce Armağan’ı kazanmamış olması gerekiyor.

        Ön jüri ve jürinin değerlendirme süreçlerinden geçecek başvuruların kazananı Mayıs ayı içinde açıklanacak.

        Sait Faik Abasıyanık
        Sait Faik Abasıyanık

        Doğan Hızlan Özel Ödülü

        Bu yıl ayrıca, Sait Faik Hikâye Armağanı’nın Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına “Doğan Hızlan Özel Ödülü” de verilecek. Kısa listeye kalan yazarlardan birine takdim edilecek bu özel ödül, Armağan’ın nihai sonucu ile birlikte duyurulacak.

        71. Sait Faik Hikâye Armağanı ve Doğan Hızlan Özel Ödülü’nün ön jürisi, Emrah Kolukısa’nın koordinatörlüğünde toplanacak. Ön jüride Seray Şahinler Demir, Eray Ak ve Ali Bulunmaz yer alıyor.

        Jüri ise Prof. Dr. Nazan Aksoy, Prof. Seval Şahin, Cemil Kavukçu, İhsan Yılmaz, Faruk Duman, Darüşşafaka Cemiyeti Kültürü ve Tarihi Komisyonu Üyesi Beşir Özmen ve Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali’den oluşuyor.

        Bugüne kadar Haldun Taner, Orhan Kemal, Necati Cumalı, Adalet Ağaoğlu, Ayşe Kulin, Selim İleri, Oya Baydar, Pınar Kür, Bilge Karasu, Mehmet Günsür, Yekta Kopan, Melisa Kesmez, Şermin Yaşar ve Ayşegül Devecioğlu gibi değerli yazarların kazandığı Sait Faik Hikâye Armağanı, geçtiğimiz yıl “Hay” adlı hikâye kitabıyla Barlas Özarıkça’ya verildi.

        REKLAM

        İş Bankası Kültür Yayınları’nın Darüşşafaka’ya bağışı sürecek

        Sait Faik Abasıyanık’ın eserlerinin telifi 2011 yılından itibaren Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın uhdesinde geçti. 1 Ocak 2025 tarihinde ise telif hakları serbest kaldı. Kültür Yayınları, bu tarihten sonra da Türk edebiyatının köşe taşlarından Abasıyanık’ın anısına saygı amacıyla, kitaplarından elde edilecek gelirden, yazarın vasiyetine uygun bir biçimde Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlamayı sürdürecek.

        Sait Faik Hikâye Armağanı

        1955 yılında yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından hayata geçirilen Sait Faik Hikâye Armağanı, Makbule Hanım’ın 1964 yılındaki vefatının ardından Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürülüyor. Sait Faik’in annesi Makbule Abasıyanık’ın vasiyeti doğrultusunda her yıl, dönemin önde gelen edebiyat ustalarından oluşan jüri, o yıl içinde yazılmış en iyi öyküyü seçerek yazara Sait Faik Hikâye Armağanı’nı takdim ediyor.

        2012 yılından itibaren Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından verilen, bu yıl itibarıyla ise Kültür Yayınları’nın yanı sıra Türkiye İş Bankası’nın iş birliğiyle verilecek olan Sait Faik Hikâye Armağanı, edebiyat dünyamızın en önemli ödülleri arasında yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sait Faik Hikâye Armağanı
        #İş Sanat
        #Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
        #Darüşşafaka Cemiyeti
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        Zilleri çalışmıyormuş!
        Zilleri çalışmıyormuş!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        "Suriye 269 ürünün gümrük vergisinde indirime gitme kararı aldı"
        "Suriye 269 ürünün gümrük vergisinde indirime gitme kararı aldı"
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Kahreden yangında 'kızgın yağ' iddiası!
        Kahreden yangında 'kızgın yağ' iddiası!
        Mağdur olarak geldiği duruşmada hapse çarptırıldı!
        Mağdur olarak geldiği duruşmada hapse çarptırıldı!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        Habertürk Anasayfa