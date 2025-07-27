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        İş Sanat Anadolu Sergileri Milas'taydı

        Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan derlenen "Hocalar ve Öğrenciler" başlıklı seçki 26-27 Temmuz'da Türkiye İş Bankası Milas Şubesi'nde sergilendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 10:40 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:24
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        İş Sanat Anadolu Sergileri Milas'taydı
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        İş Sanat’ın “Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri”nde ikinci durağı, Muğla’nın Milas ilçesi oldu.

        26 Temmuz Cumartesi ve 27 Temmuz Pazar günlerinde Türkiye İş Bankası Milas Şubesi’nde ziyaret edilen sergide, Türk resim sanatının üç önemli temsilcisi; Milas doğumlu Turan Erol ile Güzel Sanatlar Akademisi’nden hocası Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Gazi Eğitim Enstitüsü’nden öğrencisi Yalçın Gökçebağ, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’nda bulunan resimleriyle yer aldı.

        İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten
        İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten
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        “Hocalar ve Öğrenciler” başlıklı sergi, bireysel sanat yolculuklarıyla kendi kuşaklarında öne çıkan bu sanatçıların Anadolu’yu merkeze alan yaratıcı bakış açılarını izleyicilerle paylaşırken, sanatın kuşaklar arasındaki sürekliliğine de ışık tuttu.

        İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten’in konuşmasıyla açılan sergide sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal sanatçılar ve eserler hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Sergide ayrıca minik sanatseverler için atölye çalışmaları düzenlendi.

        1940 yılında oluşturulmaya başlanan ve günümüzde 2.800 esere ev sahipliği yapan Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’nun önemli bir bölümü Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

        İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, Müze’nin öğrenme programlarının bir ayağı olarak hayata geçirilen Anadolu Sergileri’nin Milas’taki açılışında yaptığı konuşmada, bu seçkilerin sanatseverlere ulaştırılması için İş Bankası’nın ülke geneline yayılan şube ağından faydalandıklarını vurguladı ve ekledi:

        “Herkes için Sanat adıyla duyurduğumuz seçkilere her yaş grubundan, her eğitim seviyesinden sanatseveri davet ediyoruz. Denizli’nin Çal ilçesindeki ilk sergimizde İbrahim Çallı’nın eserlerine gösterilen yoğun ilgi bizi son derece memnun etti. Sanat tarihimizden üç önemli ismi bir araya getiren ‘Hocalar ve Öğrenciler’ seçkimizi de Milaslı sanatseverlerle buluşturmaktan mutluyuz,” diyen Üreten, Anadolu Sergileri’nin bir sonraki seçkisinin Anafartalar Muharebesi’nin 110. yıldönümünde, 9-10 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Bankası Gelibolu Şubesi’nde sergileneceğini açıkladı.

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        #İş Sanat
        #Türkiye İş Bankası
        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
        #Zuhal Üreten
        #sergi
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