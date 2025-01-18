'İş Kültür Okur Buluşmaları’ İş Mekan'da

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın ses getiren yazarları ve çevirmenleri ile buluşma fırsatı sunan İş Kültür Okur Buluşmaları’nın dördüncüsü 23 Ocak Perşembe 19.00’da düzenleniyor. İş Mekan’da (Nişantaşı, İstanbul) ücretsiz olarak gerçekleşecek bu buluşmada, güncel ve küresel sorunlara eğilen 21. Yüzyıl Kitaplığı dizisinden Luc Ferry'nin Transhümanist Devrim*kitabı konuşulacak.

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Yakın gelecekte insanlığın karşılaşacağı sorunlara, bu sorunları doğuran süreçlere ve olası çözümlere odaklanan 21. Yüzyıl Kitaplığı dizisinin ilk kitabı olan Transhümanist Devrim, “dördüncü sanayi devrimi”ne iyimser bir yaklaşımı temsil ediyor. Kitap iç içe geçip birbirini tamamlayan ve yakın geleceğe damgasını vuracak dört temel teknolojinin insanlığın önüne çıkaracağı olanakları ve yeni risk unsurlarını değerlendiriyor: nanoteknolojiler, biyoteknolojiler, enformatik (büyük veri ve nesnelerin interneti) ve bilişsel bilim (yapay zekâ).

23 Ocak Perşembe akşamı, 21. Yüzyıl Kitaplığı dizisinin editörü Devrim Çetinkasap moderatörlüğünde, çevirmen ve felsefeci Kağan Kahveci ile insanlığın geleceği, teknobilimlerin gelişirken yarattığı yıkım ve olanaklar, yeni problemler ve yeni umutlar masaya yatırılacak.

Her ay ücretsiz olarak düzenlenen İş Kültür Okur Buluşmaları için İş Mekan uygulaması üzerinden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Programlar hakkında bilgi sahibi olmak için Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.