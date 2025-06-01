Tarih yaprakları 2009”u gösteriyordu. Mayıs ayının son günlerini yaşayan İstanbul yaz tatiline hazırlık yapıyordu. Türkiye gündemi ise 3 ay önce işlenen 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut cinayetiyle sarsılmıştı. Bu cinayet aylardır gündemdeydi ve katil zanlısı Cem Garipoğlu henüz yakalanamamıştı. Tüm emniyet birimleri, katilin yakalanması için seferber olurken, İstanbul’da tüyler ürperten bir olay daha sessiz sedasız işlenecekti.

İŞ İNSANI İÇİN KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

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Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü’nün meşhur merdivenlerinden aile bireyleriyle birlikte çıkan genç kadın, Kayıp Şahıs Büro Amirliği’ne geçerek, eşinden haber alamadığını belirterek kayıp başvurusu yaptı. Kayıp olan Büyükçekmece’de 6 bin kişinin çalıştığı bir tekstil şirketinin sahibiydi. Cep telefonu kapalıydı ve kendisine ulaşılamamıştı. Hayatından endişe ediliyordu.

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DOSYAYI GASP BÜRO ALDI

Maddi durumu çok iyi olan iş insanının kendi lüks aracıyla birlikte esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasının normal bir durum olmadığı düşünüldü. Kaçırılmış olma ihtimali göz önüne alındı. Olayda bir kaçırılma ve gasp olayı varsa bunu, Gayrettepe’nin en ağır kısımlarından biri olan ve polis diliyle birinci kısım olarak adlandırılan Gasp Büro Amirliği ekiplerinin bakması gerekiyordu. Ve dosya şubenin deneyimli gasp dedektiflerine verildi.

KAYIP ARAÇ ARANMAYA BAŞLANDI Gasp dedektifleri olayla ilgili çalışma başlattı. Gasp Büro Amirliği’nin beyni olan en önemli tahkikatçı ve mukayyit dedektif Engin Güney de soruşturmada yer aldı. Güney, olayın önemli olduğunu söyleyerek “Dosyanın bize gelmesinin ardından, biz aracı aramaya başladık. Tüm kameralar incelenmeye başlanırken, diğer yandan iş insanı en son kimlerle görüştü, husumetlisi var mı yok mu her yönüyle bu bilgileri seri şekilde ortaya çıkarıyorduk. Araç esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Yani yer yarılmış araç kaybolmuştu.” dedi. EVDEKİ KASAYI AÇAMAMIŞLAR İş insanının evinde bir inceleme yapıldı. İncelemede evde bulanan para kasasının zorlandığı ve açılmaya çalışıldığı görüldü. Ve evde bulunan halının alındığı da tespit edildi. Ayrıca evde bulunan iki adet bilgisayar ve kameranın da alındığı belirlendi. Polise göre, olayın merkezi burasıydı. Burada yaşananlardan sonra iş insanı ya öldürülüp ya da yaralı olarak evden götürülmüştü. Halıda muhtemelen kan izleri vardı ve halıyı da almışlardı. İş insanı kim tarafından kaçırılmıştı? Öldürüldü mü? Yoksa fidye istenecek mi? Tüm bu soruların cevabını Güney ve ekibinin çalışması verecekti.

REKLAM HİZMETÇİLERİ YURT DIŞINA ÇIKMIŞ Gasp ve Narkotik uzmanı emekli polis memuru Engin Güney, iş insanının evindeki hizmetçilerin yabancı olduğunu belirterek “Yabancı uyruklu karı koca hizmetçisi vardı. Onlar da ortadan kaybolmuştu. Hemen bilgilerine baktık. İncelememizde karı kocanın kayıp başvurusundan bir gün önce yurt dışına çıktıklarını tespit ettik. Bu karı kocanın yurt dışına kaçtıklarını görünce bu işle bağlantılı olduklarını düşündük. Mutlaka bağlantıları olması gerekenler vardı. Fidye için kaçırılmış olsa şimdiye kadar aile bireylerinin aranması gerekiyordu. Ancak öyle bir aramada yoktu." şeklinde konuştu. Gasp ve narkotik dedektifi emekli polis memuru Engin Güney ARABAŞI ÇORBASINA DAVET ARACI BULDURDU İstanbul polisi bu kez kayıp iş insanına kilitlenmişti. Aracı her yerde aranıyordu ancak bir türlü bulunamıyordu. Elde edilen tek gerçek bulgu aracın İstanbul dışına çıkmamış olmasıydı. Dedektif Güney, 2 gündür yoğun bir çalışmanın içinde olduklarını belirterek, ilginç bir tesadüfle aracın bulunduğunu belirtti. Güney, olayın kilidinin açıldığı anın aracın bulunduğu gün olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Büyükçekmece’de aile dostum beni aradı, akşama memleketimizin meşhur çorbası Arabaşı Çorbası yapacağını mutlaka gelmemi istedi. Ben de çok yoğunum dedim. Ama ısrar etti. Ben de akşam şubeden çıkınca gideyim dedim. Gittim eve yakın bir sokaktan geçerken park edilmiş bir araç dikkatimi çekti. Bir baktım 2 gündür aradığımız iş insanının aracı sokakta düzgün şekilde park edilmiş haldeydi.”

REKLAM CANSIZ BEDENİ BAGAJDA ÇIKTI Hemen aracın yanına gittiğini belirten Güney “Aracı inceledim evet bizim iki gündür aradığımız araç kesinlikle bu. Bagaja dokundum açılmadı. Bagaja bir baskı yapıldığını gördüm. Amirimi aradım aracı buldum dedim. Şaşırdı. Hemen ekip arkadaşlarım geldi aracı çekiciyle şubeye götürdük. Ve aracın bagajını açtığımızda iş insanının cansız bedeniyle karşılaştık.” dedi. Gasp ve narkotik dedektifi emekli polis memuru Engin Güney KAFASINA SOPA VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ Tüyler ürperten bir manzara vardı. İş insanı bağlanmış ve kafasına aldığı sert darbelerle öldürülmüştü. Halıya sarılarak aracın bagajına konulmuştu. Hemen yanı başında kanlı bir sopa bulundu. İş insanına işkence yapıldığı gözler önüne seriliyordu. Bu gözle görülüyordu. Saldırganların amacının para olduğu tahmin ediliyordu. Evden alınan bilgisayar da bunu gösteriyordu. BU İŞ SADECE KARI KOCANIN İŞİ DEĞİLDİ Güney, böyle bir işi sadece hizmetçi karı kocanın yaptığını düşünmediklerini belirterek şöyle devam etti: “Bizim ölümle sonuçlanmayan böyle ev gasp olaylarında hep işi evde çalışan hizmetçi elemanlar yapıyordu. Bu işte de böyle olma ihtimali vardı. O yüzden yurt dışına kaçan yabancı uyruklu karı kocayı mercek altına aldık. Kimlerle bağlantıları vardı? En son kimlerle görüşmüşlerdi. Onları incelemeye aldık."

REKLAM MARKET ÇALIŞANINA ULAŞILDI Hizmetçi kadının incelenen cep telefonu kayıtlarında şüpheli bir görüşme tespit edildi. Gasp ve Narkotik uzmanı emekli polis memuru Engin Güney, hizmetçi karı kocanın görüştüğü kişinin yine kendisi gibi yabancı olan bir market çalışanı olduğunu belirterek “Dikkatimizi bu isim çekti. Bu markette çalışan çocuk belki sipariş için de aranıyor olabilirdi. Ama biz bu market çalışanını takibe aldık ve inceledik. Maktulün kaybolduğu akşam da, villasında çalışan hizmetliyle görüşmelerini tespit ettik” dedi. DARALTMA BAZLA KAYITLARA ULAŞILDI Gündem yaratan iş insanın kaçırılıp öldürülmesi olayı çok seri bir şekilde çözülüyordu. Güney ve ekibi, şüpheli olarak market çalışanına ulaşmıştı. Şimdi en önemli çalışmalardan birinin yapılması gerekiyordu. O akşam kimlerin cep telefonu oradaydı. Güney şöyle devam etti: “Daraltılmış baz çalışmasında da karı kocanın dışında bu marketçiyi de tespit ettik. O da olay yerindeydi. Ve tabii market çalışanıyla bağlantılı diğer kişileri de tespit ettik.” MAKTULÜN KANI KIYAFETİNDE ÇIKTI Tüm isimleri belirlediklerini belirten Güney, olayın düğümünün ise marketçinin kıyafetinde buldukları kan olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “Biz operasyon düzenledik. 8 kişi gözaltına alındı. Bu marketçiyi de aldık. Tabii evinde bulunan tüm kıyafetlerini de incelemek için aldık. Bunun kıyafetlerinden birinde kan bulduk ve bu kan maktulümüze ait çıktı. Artık olay çözülüyordu."

REKLAM TÜYLER ÜRPERTEN İFADELER GELDİ Gasp masası dedektifleri kısa sürede olayı çözdü. Ortaya konulan delillerin ardından market çalışanı tüyler ürperten cinayeti nasıl işlediğini satır satır anlattı. Market çalışanı, iş insanın yanında çalışan bir arkadaşının ismini vererek Bahadır adındaki kişiden bahsederek, "Bana bu işi yapalım sana ne istersen vereceğim dedi. Ben de kabul ettim. 25 Mayıs günü akşam saatlerinde eve girip, ben Bahadır ve sevgilisi Mihriban ile beklemeye başladık. Saat 00.30 sıralarında beklediğimiz kişi eve geldi. İçeri girer girmez elindeki sopayla Bahadır, adamın arkadan kafasına hızlı bir şekilde vurdu. Yere düşüp bayıldı. Daha sonra ellerini ve ayaklarını bağladık.” ifadelerini kullandı. “KASANIN ŞİFRESİNİ İSTEDİK" Evde bulunan kasanın anahtarlarını maktulün otomobilinde bulduklarını anlatan market çalışanı, kan donduran sonu şöyle anlattı: “Ancak kasa anahtarının yanı sıra şifre sistemi de vardı. Bu nedenle bayılttığımız iş adamını üzerine su dökerek ayılttıktan sonra şifreyi söyletmeye çalıştık. Ancak başarılı olmayınca Bahadır bir kez daha adamın kafasına vurdu. İkinci kez bayıldıktan sonra adamın öldüğünü düşündüm. Başına bir poşet geçirip bantla sardık. Daha sonra üzerine düştüğü kanlı halıya sararak otomobilin bagajına koyduk.”

“EVİ SOYDUK” Geri dönerek evi soyduklarını anlatan katil zanlısı “Onlar ellerindeki poşetleri dolduruyorlardı. Onların ne aldığını bilmiyorum. Ama ben iki adet bilgisayar, video kamera, iki cep telefonu ile küçük birkaç şey aldım. Sonra birlikte arabayla oradan ayrıldık. Arabayı bir sokağa park ettikten sonra ayrıldık. Onlar bir taksiye binip ülkelerine gitmek için havalimanına gittiler. Benim pasaportum olmadığı için Türkiye’de kaldım.” dedi. İLK PLANLARI BAŞARISIZ Sürdürülen soruşturmada önemli bir detay daha ortaya çıktı. Şüphelilerden biri, bu planın aslında olaydan iki gün önce başka birileriyle yapıldığını iddia etti. İddiaya göre hizmetçi karı koca, olaydan 2 gün önce başka birileriyle iş insanını evde bekledi. Ancak iş insanı o gün eve gelmeyince, planlarını gerçekleştiremedi. Daha sonra ikinci planlarında ise kan donduran olayı gerçekleştirdi. DAYI LAKABINI ALDI Bu olayı çözen gasp masasının beyni olan tahkikatçı ve mukayyit Engin Güney, gasp büro amirliğinde çözülen birçok önemli olayda yer aldı. Uzun yıllar gasp masasında çalışan Güney, başarısından dolayı il emniyet müdürünün talimatıyla Narkotik Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Narkotik şubede yaptığı başarılı çalışmalarla ‘Dayı’ lakabını alan Güney, defalarca başarı hizmet ödülü aldı. Gasp ve Narkotik dedektifi Engin Güney, Türkiye’nin iki önemli şubesinde çalıştıktan sonra bir süre önce emekli oldu.