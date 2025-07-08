Iron Maiden grubunun 50'nci yılı için hatıra parası basıldı

İngiltere'nin darphanesi, dünyaca ünlü heavy metal grubu Iron Maiden'ın 50'nci yılını kutlama amacıyla anma parası bastı. 1975'te Londra'da kurulan ve dünya çapında şöhrete ulaşan Iron Maiden, daha önce Queen, Elton John ve David Bowie gibi isimlerin yer aldığı 'Müzik Efsaneleri' serisine dâhil edildi.

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Sanatçı Albert 'Akirant' Quirantes tarafından tasarlanan madeni para, grubun sanat eserlerinin değişmez bir parçası olan, tüm albüm kapaklarında; tişört ve poster gibi ürünlerinde yer alan kötü şöhretli maskotu Eddie'yi merkeze alıyor. Tasarımda grubun kariyerine, albümlerine ve dünya turnelerine atıfta bulunan çok sayıda gizli 'Paskalya yumurtası' bulunuyor.

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Iron Maiden, tasarım sürecinde darphane ile yakın bir şekilde çalışarak, madeni paranın, etkisi 50 yılı aşkın süredir devam eden bir grubun özünü yansıtmasını sağladı.

Tüm zamanların en etkili ve saygı duyulan heavy metal gruplarından biri olarak kabul edilen, Grammy ve Brit ödülleri de dâhil olmak üzere birçok ödül kazanan Iron Maiden, bugüne dek 41 albüm çıkardı. Grubun şarkı sözleri tarih, edebiyat, savaş, mitoloji, karanlık fantezi, bilim kurgu, toplum ve din gibi konuları kapsıyor.