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        Haberler Magazin Irmak Ünal'dan Bali'den bikinili paylaşım - Magazin haberleri

        Irmak Ünal'dan Bali'den bikinili paylaşım

        Bali'de yaşamaya devam eden Irmak Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 23:41 Güncelleme: 15.04.2025 - 23:44
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        Bali'den bikinili paylaşım
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        Irmak Ünal, bir süredir çocukları; Vadi ve Kayla ile birlikte Bali’de yaşıyor.

        Bali’deki yaşamına dair sık sık paylaşımlarda bulunan Irmak Ünal, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını, takipçileriyle paylaştı.

        164 bin takipçisi bulunan oyuncu, paylaşımına ise şu not ekledi; "Ruh, yaralar, güneş ışığı, minnet, geçiş ve dönüşüm.... Neşe, keder... hepsi karışık. Çelişkilerimde kusursuz"

        Fotoğraflar: Instagram

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        #ırmak ünal

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