İrlanda Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? İrlanda'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

İrlanda’nın Uluslararası Telefon Kodu: +353

İrlanda’nın uluslararası telefon kodu +353’tür. Bu kod, yurt dışından İrlanda’ya yapılan aramalarda telefon numarasının başına eklenerek kullanılır. Ülkedeki sabit hatlar ve mobil ağlar oldukça gelişmiştir. İrlanda’da faaliyet gösteren büyük GSM operatörleri arasında Vodafone Ireland, Three Ireland ve Eir Mobile yer almaktadır. İrlanda’da numara sistemi, genellikle bölgesel alan kodları ile birlikte çalışır. Örneğin başkent Dublin’in alan kodu “1”’dir, dolayısıyla Dublin’den bir numara şu şekilde aranır: +353 1 xxx xxxx.

REKLAM advertisement1

Araç Plaka Kodu: IRL

İrlanda’nın uluslararası araç plaka kodu IRL’dir. Bu kod, İrlanda plakalı araçların yurt dışında tanınmasını sağlar. İrlanda’daki plaka sistemi ise biraz daha farklı bir yapıya sahiptir. 1987 yılından itibaren uygulanan sistemde, plakalar şu biçimde düzenlenir:

YY-CC-SSSS

YY: Aracın kayıt yılı (örneğin 21, 22)

CC: Aracın tescil edildiği ilçe veya şehir kodu (örneğin D: Dublin, C: Cork)

SSSS: Aracın o yıl içinde kayıtlı kaçıncı araç olduğu

Örneğin “22-D-12345” plakasında, araç 2022 yılında Dublin'de kayıt edilmiş ve o yıl içinde 12.345. sırada kayıt alınmış anlamına gelir. Plakalar beyaz zemin üzerinde siyah yazıyla yazılır ve Avrupa Birliği sembolü ile IRL kodu sol üst köşede yer alır. Resmi Para Birimi: Euro (EUR) İrlanda’nın resmi para birimi Euro (EUR)’dur. 2002 yılında İrlanda Lirası’nı terk eden ülke, Avrupa Birliği’ne tam üyelik süreci kapsamında euroya geçmiştir. 1 euro, 100 cent'e bölünmüştür. Günlük hayatta kullanılan banknotlar 5 ila 500 euro arasında değişirken, madeni paralar 1, 2, 5, 10, 20 ve 50 cent ile 1 ve 2 euro şeklindedir. Euro, İrlanda’da yalnızca resmi para birimi olmakla kalmayıp aynı zamanda birçok iş yerinde ve turizm sektöründe standart ödeme birimi olarak kullanılmaktadır. İnternet Alan Adı Uzantısı: .ie İrlanda’nın internet ortamındaki resmi alan adı uzantısı .ie’dir. Bu uzantı, İrlanda merkezli kişi, kurum ve kuruluşlara ait web sitelerinde kullanılır. .ie uzantısının yönetimi, IE Domain Registry (IEDR) adlı kurum tarafından yapılmaktadır. İrlanda’da bir .ie alan adı almak isteyen kişi veya kurumların İrlanda ile yasal bir bağının bulunması gerekmektedir (örneğin vergi numarası, şirket kaydı, yerel adres gibi belgeler istenebilir).

.ie uzantısı, özellikle güvenilirlik açısından yerel işletmeler ve devlet kurumları tarafından tercih edilir. Ayrıca eğitim kurumları, ticari siteler ve sivil toplum kuruluşları da bu uzantı altında alan adlarını kaydettirmektedir. İrlanda, telefon kodu +353, plaka kodu IRL, para birimi Euro (EUR) ve internet alan adı uzantısı .ie ile modern bir ülke altyapısına sahip olduğunu göstermektedir. Gelişmiş iletişim sistemleri, Avrupa Birliği entegrasyonu, dijitalleşme seviyesi ve şeffaf yönetim anlayışı, İrlanda’yı hem Avrupa'da hem de dünyada güçlü bir aktör haline getirmektedir. Bu temel bilgiler, ülkeye dair teknik altyapının anlaşılması açısından önemlidir ve İrlanda’yı tanımak isteyenler için temel bir rehber niteliğindedir.

ÖNERİLEN VİDEO