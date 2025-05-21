İrlanda'dan İsrail'e kınama

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı yakınlarında diplomatların yer aldığı heyete ateş açmasını "şiddetle kınadıklarını" belirtti.

İsrail ordusunun bugün Cenin'i ziyaret eden diplomatlardan oluşan heyete ateş açtığı haberlerine İrlanda'dan tepki geldi.

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Harris, X'ten yaptığı paylaşımda, "Aralarında Ramallah'ta görevli iki İrlandalı diplomatın da bulunduğu bir grup diplomatın Cenin'e yaptıkları ziyaret sırasında İsrail ordusu tarafından ateş açıldığı haberleri karşısında şok oldum ve dehşete kapıldım." ifadesini kullandı.

Söz konusu olayda kimsenin yaralanmadığını belirten Harris, "Bu kesinlikle kabul edilemez ve bunu şiddetle kınıyorum." ifadesine yer verdi.

FRANSA'DAN AÇIKLAMA

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı yakınlarında, aralarında diplomatların da bulunduğu bir heyete ateş açmasına tepki göstererek, olayla ilgili açıklama yapması için İsrail’in Paris Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını açıkladı.

İsrail ordusunun, bugün Cenin’i ziyaret eden diplomat heyetine ateş açtığına ilişkin haberlere Fransa’dan tepki geldi.

Barrot X hesabından yaptığı açıklamada, bir Fransız diplomatın da aralarında bulunduğu heyete, Cenin ziyareti sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açıldığını belirterek, "Bu kabul edilemez. İsrail Büyükelçisi açıklama yapmak üzere çağrılacak." ifadesini kullandı. Fransız Bakan, bölgede zorlu koşullarda görev yapan Fransız memurları desteklediğini ifade etti. İsrail ordusu, Cenin'i ziyaret eden 35 diplomata ateş açtı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na giden diplomatlardan oluşan 35 kişilik heyete ateş açmıştı. Heyette, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu'ndan diplomatların da yer aldığı biliniyor.