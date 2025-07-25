İrfan Can Kahveci: Zor günlere tahammülüm kalmadı!

"KEYİF ALARAK OYNAMAYA ÇALIŞIYORUM"

"Oynadığım oyunun hazzını alıyorum. Ben zorluklarla büyüdüm, zorluklarla buralara geldim. Maçtan önce de aklıma küçüklük anılarımı getiriyorum, ne kadar zorluklarla buraya geldiğimi. Sahaya çıktığımda keyif alarak oynamaya çalışıyorum. Futbol çok önemli ülkemizde ama keyif almak da bu işin önemli bir parçası. Ülkemizde sanki bir savaş gibi, yabancı ülkelerde böyle değil. Biz ABD'ye gittik Milli Takım'la. Onlar bir etkinlik gibi görüyor. Keyif almamız da gerekiyor oynarken, izleyenlere de keyif vermek gerekiyor. Maçtan önce bu motivasyonla çıkıyorum."