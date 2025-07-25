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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İrfan Can Kahveci: Zor günlere tahammülüm kalmadı! - Fenerbahçe Haberleri

        İrfan Can Kahveci: Zor günlere tahammülüm kalmadı!

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, yeni sezondaki hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 16:04 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:04
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        • 1

          Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu İrfan Can Kahveci, TRT Spor'a konuştu.

          "ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

          "Milli takımdan sonra çok az dinlenme sürecim oldu. Antrenmanlarıma tatilde de devam ettim. Kendimi fizik olarak iyi hissediyorum. İyi çalışıyoruz. Elimden geleni yapıyorum. Takım ve kendi açımdan iyi bir sezon olacağını düşünüyorum."

        • 2

          "FEYENOORD BURALARI OYNAMAYI BİLEN İYİ BİR TAKIM"

          "Önemli bir eşleşme. Çok az bir zaman kaldı. Feyenoord buraları oynamayı bilen iyi bir takım. Bizlerin daha iyi tanıdığı Robin van Persie var. Biz de çok çalışıp kazanmak istiyoruz ve o turu geçmek istiyoruz."

        • 3

          "FENERBAHÇEYİ AİLEM GİBİ GÖRÜYORUM"

          "Duyurudan 3-4 ay önce anlaşmıştık kulüple. Benim için başka seçenek yoktu. Açıklanan videoyu da 3-4 ay önce hazırlamıştık. İş sadece imzaya kalmıştı. Fenerbahçe'de olmak mutluluk, gurur verici. Fenerbahçe'yi ailem gibi görüyorum. Güzel oldu benim için de, kulübümüz için de hayırlı olur. Allahım bana Fenerbahçe'de şampiyonluklar görmeyi nasip eder."

        • 4

          "KEYİF ALARAK OYNAMAYA ÇALIŞIYORUM"

          "Oynadığım oyunun hazzını alıyorum. Ben zorluklarla büyüdüm, zorluklarla buralara geldim. Maçtan önce de aklıma küçüklük anılarımı getiriyorum, ne kadar zorluklarla buraya geldiğimi. Sahaya çıktığımda keyif alarak oynamaya çalışıyorum. Futbol çok önemli ülkemizde ama keyif almak da bu işin önemli bir parçası. Ülkemizde sanki bir savaş gibi, yabancı ülkelerde böyle değil. Biz ABD'ye gittik Milli Takım'la. Onlar bir etkinlik gibi görüyor. Keyif almamız da gerekiyor oynarken, izleyenlere de keyif vermek gerekiyor. Maçtan önce bu motivasyonla çıkıyorum."

        • 5

          "ARTIK ZOR GÜNLERE TAHAMMÜLÜM KALMADI"

          "Fenerbahçe'de iyi günlerim de oldu, zor zamanlarım oldu. Geçen sene zor geçti. Bu sene elimizden geleni yapacağız. Ben de çok üzülüyorum. Benim de artık zor günlere tahammülüm kalmadı. Her ne olursa olsun taraftarımız bizi desteklesin, arkamızda olsunlar. İnşallah bekledikleri şeyleri vermeye çalışacağız."

        • 6
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