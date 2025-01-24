İrfan Can Eğribayat: Fenerbahçe zor durumda bana elini uzattı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olimpik Lyon'la 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, karşılaşmayı değerlendirdi.

Bolu'da hayatını kaybedenleri anan Eğribayat, "Ülkemizde yaşanan bir yangın felaketi var. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizde böyle şeyler umarım bir daha olmaz. Olursa da daha az hasarlı olur." dedi.

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"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇI KAZANIRSAK ÇIKARIZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM" Mücadeleyi değerlendiren file bekçisi, "Maça gelecek olursak; pas oyununu çok iyi oynuyorlar. Bunu iyi mücadele ile kapatmayı başardık. Gol pozisyonuna da girdik, atabilirdik. Yeni formatta kaç puan yetecek bilmiyoruz. 1 puan da iyidir. Önümüzdeki maçı kazanırsak çıkarız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE, ÇOK ZOR DURUMDAYKEN ELİMDEN TUTTU" Performansı ile ilgili konuşan 26 yaşındaki eldiven, "Kendi performansım hakkında, ben elimden geleni yapıyorum. Kaleci için oynamamak zordur, geçen mart ayından beri oynamıyorum. Yazın da yaşadığım bir kayıp sebebiyle kampı kaçırdım. Fenerbahçe, Göztepe'de çok zor durumdayken bana elini uzattı. Taraftarlarımız bana çok destek oluyorlar, ben de onları çok seviyorum. Sahada her zaman savaşan bir İrfan görecekler. Pazar günü önemli bir maçımız var, o maçta da onların desteğini bekliyoruz." sözlerini de sarf etti.