İrem Sak: O kişi Ayşe Barım değil

İrem Sak, konuk olduğu programda, "Kuyunu kazmaya çalışan oldu mu?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. İrem Sak, bu soru karşısında ise gülerek; "Hangisini anlatayım" diyerek, bir itirafta bulundu.

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İrem Sak, 2018 yapımı 'Ölüm Dünya'da Sarp Apak ve Alper Kul gibi isimlerle rol almış, 'Begüm' karakterini canlandırmıştı.

İrem Sak, geçmişte bir menajerle anlaştığını ancak menajerinin bir etkinlikte kendisini tanımadığı için de sözleşmesini feshetmek istediğini söyledi. Sak, şunları anlattı: Gittiğim bir lansmanda 5 gün önce anlaştığım menajerimi gördüm. Yanına gittim, beni tanımadı. Ben de; "İrem ben, 5 - 6 gün önce 5 yıllık sözleşme imzaladık. Hatta siz beni aramıştınız oyuncunuz olmanız için" dedim. Sonra "Aaa İrem, ne yaptırdın yüzüne" dedi. Çok da bir makyaj yaptırmamıştım. İmza attığım menajer beni tanımıyorsa nasıl beni temsil edecek. Sonra kendisiyle yolları ayırmaya karar verdim. Sonra, 'Sen hayatının hatasını yaparak, git bakalım buradan" diyerek, sözleşmemi yırttı. "Bundan sonra olacaklardan sen sorumlusun" dedi. Bir ay sonra bir sinema işi için arkadaşım aradı beni. Arkadaşım; "Ölümlü Dünya'yı yolladık sana beğenmemişsin" dedi. "Bana bir şey gelmedi, hiçbir şey okumadım" dedim. Sonra okudum senaryoyu beğendim tabi, az kalsın 'Ölümlü Dünya'da oynayamıyordum. Bizim sektör bazen kurtlar sofrası olabiliyor.