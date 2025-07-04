İrem Derici ile Melih Kunukçu aşkı sona erdi

İrem Derici, bir süredir birlikte olduğu DJ Melih Kunukçu ile ilişkisini bitirdi.

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İlişkinin bittiğini doğrulayan en dikkat çekici detay ise ikilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakması oldu.

Ayrıca İrem Derici, Kunukçu ile birlikte yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırırken; Kunukçu, Derici ile olan paylaşımlarını silmedi.

Geçtiğimiz aylarda İrem Derici, hamile olduğu yönündeki iddialara, "Geleneksel biriyim; evlenmeden çocuk yapmam." diyerek yanıt vermişti.

Fotoğraflar: Instagram