İrem Derici, geçirdiği kaza sonrası konserini iptal etti
Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçirdiği kaza sonucu Mersin'de vereceği konseri iptal etti
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İrem Derici, kaza geçirerek düşmeye bağlı kafa travması yaşadı.
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İrem Derici'nin sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "İrem Derici, bu sabah talihsiz bir kaza geçirmiş ve düşmeye bağlı kafa travması yaşamıştır.
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Sağlığıyla ilgili endişe edilecek bir durum bulunmamakla birlikte, doktorlarının tavsiyesi üzerine bugün sahneye çıkmaması uygun görülmüştür. Bu nedenle Mersin konserimiz üzülerek iptal edilmiştir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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