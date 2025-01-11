İrem Derici, geçirdiği kaza sonrası konserini iptal etti

Sağlığıyla ilgili endişe edilecek bir durum bulunmamakla birlikte, doktorlarının tavsiyesi üzerine bugün sahneye çıkmaması uygun görülmüştür. Bu nedenle Mersin konserimiz üzülerek iptal edilmiştir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."