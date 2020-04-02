10 kilo aldım. Evden ne zaman çıkacağımız da belli değil. Sürekli yemek yiyorum ama yemin ettim prensesler gibi çıkacağım bu karantinadan.

Bu ne ayol? Kendi göbek katımda uyuyakalıyorum. Ekmek arası lahmacun yediğim günler oldu. Daha size ne diyeyim?