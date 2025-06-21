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        Haberler Dünya İranlı nükleer bilimci evinde öldürüldü | Dış Haberler

        İranlı nükleer bilimci evinde öldürüldü

        İranlı nükleer bilim insanı Dr. İsar Tabatabai'nin evinde uğradığı saldırıda eşiyle birlikte hayatını kaybettiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 15:39 Güncelleme: 21.06.2025 - 15:39
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        İranlı nükleer bilimci öldürüldü
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        Mehr Haber Ajansına göre, İran’ın nükleer sanayisine önemli katkılarda bulunduğu belirtilen Tabatabai, eşi Mansure Haci Salim ile İsrail'in geçen hafta düzenlediği saldırılarda evinde öldürüldü.

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        Haberde saldırının ne zaman ve nasıl düzenlendiğine ilişkin detay verilmedi.

        Nükleer Mühendislik dalında 2007 yılında doktora eğitimini tamamlayan Tabatabai, uzun yıllar İran'ın nükleer sanayi alanında çalışmalar yapmıştı.

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