İranlı bilim insanı İsrail saldırılarında hayatını kaybetti

Tahran'daki İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bir kaç gün önceki saldırılarında üniversitede görevli bir bilim insanının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Açıklamada, "Üniversitemizin Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu, ülkemizin nükleer bilimcisi Mühendis Süleyman Süleymani, İsrail rejiminin saldırıları sonucu şehit düştü." ifadeleri kullanıldı.

İslam Devrimi Konut Vakfı Başkanı Gulamrıza Salihi, konuya ilişkin basına açıklama yaptı.

Salihi, "Ülkede en fazla hasarlı bina sayısı Tahran, Tebriz ve Gilan'da bulunmaktadır. Buralarda nihai veriler olmasa da Tahran'da yaklaşık 332 bina hasar gördü." ifadelerini kullandı.

Hasarlı binaların yıkılıp yeniden yapılabileceğini ya da az hasarlı binaların onarılacağını söyleyen Salihi, şunları kaydetti:

"Mali ve yeniden yapılanma paketi hazırlandı ve hükümete sunduk. Pazar günü kabine tarafından onaylanırsa hasarın finansmanı için halka destek paketlerinin ayrıntılarını açıklayacağız."

İsrail’in Maariv gazetesi tarafından yayımlanan ve özel Lazar Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ankete göre, katılımcıların yüzde 49’u Tel Aviv yönetiminin İran’a karşı "zafer" elde etmediğini, ancak "önemli başarılar" sağladığını ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 30’u savaşın İsrail için "açık bir zafer" olduğunu belirtirken, yüzde 16’sı ise sadece "kısmi başarı" elde edildiğini savundu. Katılımcıların yüzde 5’i ise soruya yanıt vermedi.

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İsrail Savunma Bakanı, Hamaney'i öldürmek istediklerini ancak yerini tespit edemediklerini söyledi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a 12 gün boyunca sürdürdükleri saldırılarda ülkenin lideri Ali Hamaney'i öldürmek istediklerini ancak yerini tespit edemediklerini açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan Bakan Katz, İran'a saldırılar boyunca sık sık suikast tehdidinde bulunduğu Hamaney'e ilişkin "Eğer görüş alanımızda olsaydı, onu ortadan kaldırırdık." dedi.

İsrail ordusunun Hamaney’in yerini tespit etmek için çok uğraştığını ancak "operasyonel fırsatın" ortaya çıkmadığını savunan Katz, "Hamaney bunu anladı, yeraltına çok derinlere indi, komutanlarla teması kesti... yani neticede gerçekçi değildi." dedi.

"Sakin kalmasını tavsiye etmem." ifadeleriyle Hamaney’i tehdit eden Katz, "Sığınağın derinliklerinde uzun süre oturan merhum Nasrallah'tan ders almalı. Ben de ona aynı şeyi yapmasını tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.