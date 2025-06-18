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        Haberler Dünya Ortadoğu İran televizyonlarına siber saldırı | Dış Haberler

        İran televizyonlarına siber saldırı

        İran'da uydu yayınlarına düzenlenen siber saldırı sonucunda televizyonlarda hükümet karşıtı söylemler ve protesto çağrıları yayınlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 23:10 Güncelleme: 18.06.2025 - 23:10
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        İran televizyonlarına siber saldırı
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        İran'da uydu yayınlarına gerçekleştirilen siber saldırıda, ayaklanma çağrısı yapıldı. Saldırıda, birden fazla devlet televizyon kanalının yayını kesilerek, hükümet karşıtı protesto çağrısı içeren görüntüler ve "halkı sokağa çıkmaya davet eden" mesajlar yayınlandı. İran basını, siber saldırıdan Farsat ve İRIB TV3 kanallarının etkilediğini ifade etti.

        İranlı yetkililer, sadece yayınları uydu aracılığıyla alan kesimin söz konusu siber saldırıdan etkilendiğini bildirirken, uydu sinyallerine dışarıdan müdahale edilebileceğini açıkladı. Yetkililerden yayın akışına gerçekleştirilen sızmanın kapsamına ve sorumlusuna ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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