İran Siccil füzesini kullandı

İran, İsrail'e yönelik son saldırısında Siccil isimli balistik füzeyi kullandı.

İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, uzun menzilli Siccil füzesinin kullanıldığı aktarıldı.

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Siccil'in katı yakıtlı ve karadan karaya kullanılan bir füze olduğu biliniyor.

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan bir İsrailli yetkili ise, son kullanılan füzenin diğer füzelerden bazı istisnai özelliklere sahip olduğunu dile getirdi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in hava savunma sistemlerinin aşıldığı ve İsrail semalarının İran füzelerine açık hâlde olduğu dile getirildi.

Füze saldırılarının yoğunlaşacağı ve devam edeceği bildirilen açıklamada, hızlı füzelerin İsraillileri sığınaklarda kalmaya mecbur edeceği ifade edildi.

TRUMP'A YANIT

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İran adına hiçbir kimsenin Beyaz Saray'dan "aman dilemediğini" bildirdi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliğine ait X hesabından yapılan açıklamada, "Hiçbir İranlı yetkili Beyaz Saray'ın kapısında aman dilemedi." ifadesine yer verildi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ı kastederek "Yalanlarından daha iğrenç olan tek şey, İran'ın yüce liderini ortadan kaldırmak şeklindeki korkakça tehdididir." denilen açıklamada, İran'ın "baskı altında bir müzakereyi veya barışı" kabul etmeyeceği belirtildi.

Açıklamanın devamında, İran'ın herhangi bir tehdide ve eyleme karşı "aynı şekilde karşılık vereceği" vurgulandı. Trump, bu sabah Beyaz Saray'da İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara yaklaşımını değerlendirirken, "İranlılar bize ulaştılar, onlara 'Artık çok geç.' dedim. İranlılar Beyaz Saray'a gelmeyi bile teklif ettiler, bu cesurca ama onlar için kolay değil." ifadelerini kullanmıştı. *Fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir