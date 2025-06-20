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        Haberler Dünya İran: Savaşın sona erdirilmesinin tek yolu düşmanın koşulsuz saldırılarını durdurması | Dış Haberler

        İran: Savaşın sona erdirilmesinin tek yolu düşmanın koşulsuz saldırılarını durdurması

        İsrail'in İran'ı vurmasıyla başlayan çatışmalar karşılıklı devam ederken, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Savaşın sona ermesinin tek yolu İsrail'in koşulsuz olarak saldırılarını kesmesidir" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 11:59 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:59
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        İran: İsrail durursa savaş biter
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        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın sona erdirilmesinin tek yolunun İsrail'in koşulsuz şekilde saldırılarını durdurması olduğunu belirtti.

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        Pezeşkiyan, sosyal medya hesabı X'ten konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        İran Cumhurbaşkanı, "Biz her zaman barış ve huzurdan yana olduk. Ancak mevcut durumda dayatılan savaşın sona ermesinin tek yolu, düşmanın koşulsuz şekilde saldırılarını durdurması ve siyonist teröristlerin maceracılıklarına sonsuza dek son verilmesi için kesin bir güvence verilmesidir. Aksi takdirde, düşmana vereceğimiz yanıtlar daha sert ve pişman edici olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Rusya'dan arabuluculuk teklifi

        Kremlin Sözcüsü Peskov, Orta Doğu'da yaşananlardan dolayı endişelendiklerini dile getirdi ve Moskova'nın gerekirse arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

        Kremlin küresel bir türbülans yaşandığını ve önümüzdeki hafta ne olacağını hiç kimsenin bilmediğini belirtti.

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