İran: Küresel emperyalizm İslam'ı insanlığa karşı tehditmiş gibi göstermeye çalışıyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kur'an-ı Kerim'le ilgili düzenlenen bir toplantıda emperyalizmin, İslam'a karşı bakış açısına dâir açıklamalarda bulundu.

Küresel emperyalizmin, İslam'ı insanlığa bir tehditmiş gibi göstermeye çalıştığını ifade eden Pezeşkiyan, bu saldırılara karşı konulması gerektiğini belirtti.

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Pezeşkiyan, dünyada ve bölgede yaşanan adaletsizlik ve eşitsizliğe karşı direnişin önemine vurgu yaparken, İslamî bir bakış açısıyla sorunların çözülebileceğinin altını çizdi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: NÜKLEER TESİSLERE SALDIRI ANINDA CEVAP BULACAK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, el-Cezire'ye verdiği röportajda İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yapacağı olası bir saldırının anında karşılık bulacağını açıkladı.

Arakçi konuyla ilgili olarak, İran'ın herhangi bir nükleer silaha sahip olmadığını ifade ederek olası bir saldırının ABD'nin yapacağı en büyük olacağını vurguladı.

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